In 50mila sotto i 60 anni in Piemonte sono in attesa del richiamo con un altro vaccino

CUNEO CRONACA - Sono 38.729 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate martedì 15 giugno all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 10.892 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 6502 i trentenni, 9823 i quarantenni, 4001 i cinquantenni, 6593 i sessantenni, 2201 i settantenni, 1046 gli estremamente vulnerabili e 328 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.075.450 dosi (di cui 951.950 come seconde), corrispondenti al 93,1% di 3.302.340 finora disponibili per il Piemonte. Il totale comprende le 25.000 dosi di Moderna consegnate lunedì.

La struttura commissariale del generale Figliuolo ha accolto, con un primo passo, la richiesta del presidente Cirio di tenere conto, nella distribuzione dei vaccini alle Regioni, della riprogrammazione necessaria sulle seconde dosi di AstraZeneca.

Il Piemonte riceverà un primo rinforzo di 8000 dosi Pfizer da destinare ai richiami di AstraZeneca per gli under60, che come noto dopo le nuove indicazioni dell’autorità sanitaria nazionale sull’uso dei vaccini sono da fare con un vaccino alternativo (appunto Pfizer o Moderna). “Un primo passo che apprezziamo - sottolineano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Attendiamo al più presto il resto della compensazione per procedere velocemente con i richiami programmati”.

Sono quasi 50.000 in Piemonte gli under60 che avrebbero dovuto ricevere una seconda dose di AstraZeneca da riprogrammare ora con un altro vaccino.

Sono andate esaurite in un minuto su www.ilpiemontevaccina.it le prenotazioni per la seconda Open night in programma sabato 19 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino e dedicata ai giovani tra 18 e 28 anni.

Dalle ore 9 di mercoledì 16 giugno si potrà effettuare su www.ilpiemontetivaccina.it l’adesione per la seconda Open night di Novara, che si terrà venerdì 18 giugno presso la Sala Borsa e sarà dedicata agli over18.