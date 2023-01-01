"Illusion", l'incanto sospeso nel cielo di Cuneo dà il via a IllumiNatale 2025

CUNEO CRONACA - Mancano pochi giorni all’inaugurazione ufficiale di IllumiNatale 2025, la rassegna organizzata dal Comitato Cuneo Illuminata che, fino al 6 gennaio, vestirà la città di un’atmosfera unica, ispirata al fasto e all'eleganza del Barocco.

Il momento clou è fissato per sabato 6 dicembre in Piazza Galimberti, a partire dalle 17, con la spettacolare cerimonia di accensione delle nuove luminarie. A dare il via alla magia sarà l'attesa performance “Illusion”, un’esperienza sensoriale che promette di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.

Lo spettacolo, firmato dalla rinomata compagnia torinese Stardust - riconosciuta come Migliore Agenzia di Animazione d’Italia ai Dance Music Awards e già ospite in palchi internazionali - è molto più di una semplice esibizione acrobatica, è un viaggio onirico dove arte e magia si fondono.

Tra luccicanti gocce di cristallo, gli artisti della Stardust (due volte Campioni Mondiali) si esibiranno in un’aerial and acrobatic performance mozzafiato. Il cielo di Cuneo si trasformerà in un teatro dove trapezisti, danzatori e performer sfideranno la gravità con grazia e intensità, regalando una sinfonia visiva di spettacolarità e poesia.

"Il nostro obiettivo è trasformare l’impossibile in pura meraviglia. Questo spettacolo non sarà solo un’esibizione, ma un viaggio nei sogni e nelle emozioni" ha dichiarato Marta Plozzer, fondatrice e direttrice artistica di Stardust che con coraggio e passione ha creato un universo dove i sogni prendono il volo. Il corpo di ballo del Balletto di Moncalieri collaborerà alla performance, elevando il concetto di intrattenimento oltre ogni limite e portando in piazza l'antico splendore barocco.

In attesa del grande spettacolo serale, la città sarà animata fin dal mattino da un ricco calendario di iniziative: dalle 10.30 alle 19.30 Via Roma ospiterà i Mercatini di Natale curati dall’associazione Made in Cuneo, con esposizione di manufatti hand made di artigiani e creativi locali (in caso di maltempo le bancarelle si sposteranno in piazza Virginio); dalle 14 alle 18, sempre in Via Roma, sarà possibile fare un giro sulla carrozza in compagnia di Babbo Natale e dei suoi Elfi (il ricavato delle offerte libere sarà devoluto all’Associazione Ariaperta); dalle 14.30 alle 18.30 in Piazza Europa il villaggio “La Magia del Natale” con lo spettacolo di bolle di sapone “La Fata delle Nevi e le bolle incantate; dalle 15, in largo Audiffredi, sarà allestito un albero di Natale di 4 metri alimentato completamente da biciclette e i bambini potranno divertirsi con il laboratorio “Ricicla & Brilla: crea il tuo addobbo di Natale!” con i Green Guys (prenotazioni https://forms.gle/k3nGhFMFFJtiontS6).

In programma anche la visita guidata “Stemmi, simboli e insegne storiche” con partenza alle 14.30 da Piazza Foro Boario (prenotazioni su www.cuneoalps.it), la conferenza “La lingua piemontèisa: sui pedali della Libertà” alle 16 presso “Famù nel Parco”, al Museo Diocesano San Sebastiano, il laboratorio per bambini “Aspettando il Natale” alle 15 e alle 16.30 (prenotazioni su: www:museodiocesanocuneo.it) e alle 21, nella chiesa di San Sebastiano, “In dulci Jubilo”, concerto dell’ensemble Fibrae Resonantes e le voci di Monica Santoru e Rosanna Bagnis (ingresso libero).

