Il volto femminile nell'arte di Bernard Damiano: a Rittana la mostra "Images de Femmes"

CUNEO CRONACA - Sabato 14 giugno, alle ore 15:30, il Centro Incontri del Comune di Rittana (piazza Galimberti 7) ospiterà l’inaugurazione della mostra “IMAGES DE FEMMES – Omaggio a Bernard Damiano”, evento che dà ufficialmente il via a un importante tributo all’artista, nel centenario della nascita e a venticinque anni dalla sua scomparsa. La mostra, a cura di Enrico Perotto, fa parte della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 – I confini del Sacro”, sostenuta da Fondazione CRC e organizzata in collaborazione con Mudri, L’Era Granda e il Comune di Rittana.

In esposizione le opere di Bernard Damiano, affiancate da quelle di sette artisti contemporanei: Mirko Andreoli, Vesna Bursich, Alejandro Dini, Giorgio Giordano, Katharina Grodzki, Pino Mantovani e Cristina Saimandi, tutti impegnati in una riflessione sul tema dell’immagine femminile. La mostra resterà aperta dal 14 giugno al 2 novembre, con ingresso libero, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 15:30 alle 19:00.

“IMAGES DE FEMMES – Omaggio a Bernard Damiano” è il quarto evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 – I confini del Sacro”, che proporrà una serie rappresentativa di mostre d’arte in diverse località della provincia nel biennio 2025-2026. Dopo l’edizione precedente, “HELP – Humanity, Ecology, Liberty, Politics”, del 2022, la nuova rassegna pone al centro dell’attenzione il tema della spiritualità, intesa nel senso più ampio del termine, nonostante l’attuale contesto culturale dominato dalla secolarizzazione e da una diffusa indifferenza verso le questioni legate all’interiorità, al rapporto con il divino e, più in generale, alla dimensione del trascendente.

«Vediamo di restare in ascolto sempre, fino all’ultimo», scrive Sergio Givone quasi alla fine del suo saggio La ragionevole speranza. Come i filosofi hanno pensato l’aldilà (Solferino, 2025). È questo lo spirito che anima la nuova serie di mostre di grandArte: dare voce agli artisti che parteciperanno con le loro meditazioni in forma visiva, attraverso le più diverse tecniche espressive – dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alle installazioni.

Quella che si inaugura sabato 14 giugno a Rittana è la prima delle tre mostre allestite per ricordare una delle figure più significative dell’arte cuneese del Novecento: Bernard Damiano. “Images de femmes – Omaggio a Bernard Damiano” è il titolo della mostra di Rittana, cui seguiranno due ulteriori appuntamenti: il 13 luglio a Coumboscuro, con una mostra sugli autoritratti, e a settembre a Cuneo, nel Nuovo Vescovado, con un’esposizione dedicata al tema del sacro.

Un’iniziativa articolata in tre tappe, organizzata da grandArte in collaborazione con Mudri, il Comune di Rittana e il Coumboscuro Centre Prouvençal, che intende celebrare Bernard Damiano a cento anni dalla nascita e venticinque dalla sua morte. Le tre sedi espositive – Cuneo, Rittana e Coumboscuro – offrono altrettanti percorsi tematici per restituire la complessità della sua produzione, insieme alla ricchezza umana, creativa, artistica e spirituale dell’autore.

A Rittana, accanto alle opere di Damiano, saranno esposte anche quelle dei sette artisti contemporanei già citati, in una mostra curata da Enrico Perotto che resterà visitabile fino al 2 novembre, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 19:00. Accanto a un sintetico ma intenso percorso nell’universo femminile della pittura espressionista di Damiano, il pubblico potrà scoprire sette visioni artistiche contemporanee, tra Piemonte e Norvegia, capaci di esplorare – con linguaggi espressivi diversi e personali – il tema dell’immagine femminile.

Bernard Damiano, nato a San Pietro di Monterosso Grana nel 1926 e scomparso a Nizza il 23 giugno 2000, si avvicina sin da giovanissimo al disegno e alla scultura in legno, coltivando una profonda passione per l’arte e la letteratura. Nel 1946 entra in contatto con l’ambiente artistico torinese e frequenta i corsi di pittura di Giulio Boetto. Più tardi apre un atelier a Nizza, dove esordisce con una mostra personale nel 1958. A Parigi incontra Karel Appel e si confronta con l’informale del gruppo Cobra.

Diventato cittadino francese, porta avanti la sua attività tra Francia e Italia. A Milano nasce un profondo sodalizio con il critico Giovanni Testori, che si concretizza in importanti mostre a Milano, Perugia e Parigi. A Sancto Lucio di Coumboscuro collabora con il poeta Sergio Arneodo, realizzando per la chiesa locale numerose opere pittoriche e scultoree.