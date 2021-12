Il volto di Marta Bassino per la promozione delle Alpi di Cuneo in varie città del Sud Italia

CUNEO CRONACA - Sarà l’immagine di Marta Bassino ad invitare il pubblico a scegliere le Alpi di Cuneo per una vacanza bianca. L’Atl del Cuneese ha strutturato, per l’inverno 2021-22, un’importante campagna affissioni e web per promuovere la destinazione cuneese al sud Italia, nelle città e province di Bari, Cagliari e Palermo. “Abbiamo individuato queste località sulla base dei collegamenti aerei diretti con l’aeroporto di Cuneo Levaldigi, proponendo una suggestione di vacanza comoda, sicura e divertente – dichiara il presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi.

"Tra le tante iniziative promozionali che vedono le nostre Alpi protagoniste, abbiamo scommesso anche sulle maxi affissioni che, in questo periodo pre-natalizio, propongono l’immagine pulita e sorridente dell’atleta Marta Bassino in un contesto naturale di impareggiabile bellezza. Il claim individuato, "Regalati emozioni uniche", è un invito a scegliere e a vivere esperienze autentiche nelle nostre montagne – spiega il direttore dell’Atl, Daniela Salvestrin –. La campagna affissioni in Puglia, Sicilia e Sardegna ha una durata di 14 giorni ed è supportata da un piano di pubblicazione di contenuti social targettizzati".