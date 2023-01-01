Il verde di Ceva perde il suo custode: addio a Mauro Michelis de "La Nuova Agricola"

CUNEO CRONACA - La città di Ceva piange la scomparsa di Mauro Michelis, noto per l’attività de "La Nuova Agricola", di cui era cotitolare.

Con "La Nuova Agricola" Michelis aveva curato numerosi giardini e aree verdi del territorio, tra le quali l’area per la tutela delle api e della biodiversità nel giardino botanico del Museo del Fungo. L’amore per la natura e il florovivaismo aveva segnato tutta la sua vita, fino a coinvolgere anche i figli Claudio e Roberto.

"La comunità perde un indefesso lavoratore, un professionista stimato per il suo talento e per la sua dedizione". Queste le parole del sindaco Fabio Mottinelli. “In questo momento di dolore ci stringiamo intorno alla famiglia. Il ricordo di Mauro ci accompagnerà nel futuro. Il rispetto dell’ambiente che ci circonda, che appartiene a tutti e a ciascuno, e la sua valorizzazione sono stati due capisaldi del lavoro e della vita di Mauro Michelis, speriamo che il suo insegnamento arrivi a tutti, questa è la sua eredità per la città e per tutti noi".

I funerali si terranno martedì 7 ottobre alle ore 10.30 presso il duomo di Ceva.