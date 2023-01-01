"Il vento fa il suo giro" apre il Torino Film Industry: modello di cinema e comunità

CUNEO CRONACA - Si è aperto il TFI Torino Film Industry 8, con il panel inaugurale dedicato ai vent'anni di “Il vento fa il suo giro”, film diretto da Giorgio Diritti sostenuto in maniera determinante dalla Film Commission Torino Piemonte e realizzato nel Cuneese, in Valle Maira. In particolare, alcune scene sono ambientate a Prazzo, nella frazione di Ussolo (fittiziamente chiamata “Chersogno” nel film).

L'incontro, ospitato nella Sala Grande del Circolo dei lettori e delle lettrici, ha ripercorso il valore culturale e produttivo di un'opera che ha segnato un punto di svolta nel cinema indipendente italiano, diventando un esempio di collaborazione virtuosa tra territori, sale cinematografiche e filiera produttiva.

Il panel si è aperto con gli interventi di Paolo Manera, Direttore Film Commission Torino Piemonte, Giulio Base, Direttore Torino Film Festival, Carlo Chatrian, Direttore Museo Nazionale del Cinema di Torino, Giuseppe Culicchia, Direttore Circolo dei lettori e delle lettrici, e Cristina Renda, esercente cinematografica e figlia di Gaetano Renda, storico esercente torinese venuto a mancare pochi mesi fa che fu tra i primissimi a credere a distribuire il film di Giorgio Diritti. Dal confronto è emerso come il film, a vent'anni dall'uscita, continui a rappresentare un modello per la distribuzione alternativa e per il rapporto tra cinema e comunità locali.

Film Commission Torino Piemonte ha ricordato il proprio ruolo nel supportare la realizzazione del film, contribuendo alla valorizzazione dei territori interessati dalle riprese come set cinematografico di grande identità culturale e forza narrativa.

Creato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del sistema-cinema Torino Piemonte, TFI Torino Film Industry si è consolidato ed evoluto di anno in anno, giungendo alla sua 8ª edizione con una struttura aperta che intende dare ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti trasversale dedicato all’intera filiera dell’audiovisivo.

Promosso da Regione Piemonte e Città di Torino e realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Camera di Commercio di Torino, TFI Torino Film Industry prosegue fino a martedì 25 novembre con pitching sessions, panel, workshop, one-to-one meetings che si svolgono presso la storica sede de il Circolo dei lettori e delle lettrici di Torino.

(Nella foto: il regista Giorgio Diritti intervistato da Marta Valsania)