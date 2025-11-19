Il Toselli apre il sipario: a Cuneo la stagione teatrale tra grandi classici e prime regionali

CUNEO CRONACA - La città di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, presenta la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Toselli: un cartellone composto da 15 spettacoli, tra prime regionali, grandi classici riletti in chiave contemporanea, comicità, narrazione civile e teatro accessibile, con un’attenzione particolare ad un ciclo di lavori che mettono al centro la voce e lo sguardo femminile.

In scena saliranno volti noti del teatro e del cinema italiano, come Francesco Montanari, Valerio Aprea, Filippo Nigro, Alessandro Haber, Michele Riondino, Elio Germano, Valeria Solarino, Silvia Gallerano, Luca Bizzarri e Marco Paolini, affiancati da compagnie d’eccellenza e importanti coproduzioni nazionali.

Anche quest’anno il Teatro Toselli, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, rinnova il proprio impegno per l’accessibilità attraverso il progetto Teatro No Limits, che rende alcuni spettacoli fruibili anche da persone non vedenti e ipovedenti. La stagione riserva inoltre particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea, con numerose prime regionali e testi ispirati a grandi autori della letteratura mondiale.

La stagione si apre venerdì 24 ottobre con Alessandro Bergonzoni e il suo Arrivano i dunque (nella foto), una vertiginosa esplorazione linguistica e surreale, tra ironia e visioni.

Mercoledì 19 novembre, in prima regionale, arriva Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III, scritto e diretto da Gabriel Calderón e interpretato da Francesco Montanari, ispirato al personaggio shakespeariano ma profondamente calato nel presente.

Il 28 novembre sarà la volta di Lapocalisse, monologo ironico e tagliente di Valerio Aprea, su testi originali firmati da Makkox. Una riflessione teatrale e satirica sui nostri tempi.

Sabato 13 dicembre, Filippo Nigro sarà protagonista de Il Presidente, testo di Davide Carnevali con la regia di Fabrizio Arcuri, in una nuova prima regionale che affronta i meccanismi del potere politico e mediatico.

Nel nuovo anno, il 30 gennaio, Alessandro Haber interpreta La coscienza di Zeno di Italo Svevo, con la regia di Paolo Valerio. Una produzione imponente, con dieci interpreti in scena, che restituisce la complessità e la modernità del celebre romanzo.

Martedì 3 febbraio, Michele Riondino sarà protagonista di Art, spietata commedia sull’amicizia diretta da Francesco Frangipane, in prima regionale.

L’11 febbraio arriva uno degli appuntamenti più attesi: La guerra com’è, tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada, con Elio Germano e Teho Teardo, tra teatro, musica e testimonianza civile.

Il 18 febbraio debutta in prima regionale L’Empireo (The Welkin) di Lucy Kirkwood, imponente produzione corale tutta al femminile diretta da Serena Sinigaglia, che riflette sulla giustizia, il patriarcato e il ruolo della donna nella società.

Venerdì 27 febbraio, appuntamento con Teatro No Limits e lo spettacolo Guarda le luci, amore mio, tratto dall’omonimo libro di Annie Ernaux (Premio Nobel per la letteratura) con Valeria Solarino e Silvia Gallerano, per la regia di Michela Cescon. La replica sarà audiodescritta e accessibile a spettatori non vedenti e ipovedenti.

Domenica 1 marzo (ore 18), Marco Paolini presenta Antenati, the grave party, spettacolo ironico e profondo sulle nostre radici, accompagnato dalle musiche di Fabio Barovero.

Il 12 marzo Marco Baliani porta in scena Una notte sbagliata, spettacolo di narrazione diretto da Maria Maglietta, mentre il 31 marzo sarà la volta de La storia, tratto dal capolavoro di Elsa Morante, con Franca Penone e la regia di Fausto Cabra.

Giovedì 9 aprile arrivano Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri in Le nostre donne di Eric Assous, commedia brillante sulla maschilità e le sue (dis)funzioni, diretta da Alberto Giusta.

Il 13 aprile torna Teatro No Limits con Seconda classe, produzione del Controcanto Collettivo diretta da Clara Sancricca, un’indagine sul tema della ricchezza, del lusso e della sua esclusività.

A chiudere la stagione, il 17 aprile, sarà la prima regionale di Cuore Puro, favola nera firmata da Roberto Saviano e diretta da Mario Gelardi. È la storia di un talento e di come non basti, se si nasce nel luogo sbagliato.

I due spettacoli L’Empireo e Le nostre donne rientrano nel focus che Piemonte dal Vivo dedica quest’anno alla questione di genere, con riflessioni sulle conquiste e fragilità del mondo femminile, affrontate da prospettive opposte ma complementari: da un lato lo sguardo collettivo e femminile sulla giustizia, dall’altro una commedia che mette a nudo le dinamiche del maschile.

Le stagioni comunali 2025-26, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che nel 2025 si è attestato primo nella graduatoria dei circuiti multidisciplinari regionali del Ministero della Cultura, rafforzano e ampliano il sistema di collaborazioni con altri enti, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale per il pubblico dei teatri. Oltre a confermare le convenzioni già esistenti con i tesserati FAI e con Abbonamento Musei, quest’anno si aggiunge una nuova opportunità per i possessori della Carta Effe, grazie alla collaborazione con Feltrinelli.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00 salvo dove diversamente indicato. La campagna abbonamenti prenderà il via il 24 settembre.

Abbonamenti e biglietti sono acquistabili online e in biglietteria, secondo il calendario disponibile su www.cuneocultura.it/teatri/teatro-toselli/biglietti-e-abbonamenti/ e su www.piemontedalvivo.it

Info: Ufficio Spettacoli – tel. 0171/444812-818 – spettacoli@comune.cuneo.it

CALENDARIO

venerdì 24 ottobre 2025 ore 21

ARRIVANO I DUNQUE (AVANNOTTI, SOLE BLU E LA STORIA DELLA GIOVANE SARACINESCA)

di e con Alessandro Bergonzoni

mercoledì 19 novembre 2025 ore 21

STORIA DI UN CINGHIALE. QUALCOSA SU RICCARDO III

scritto e diretto da Gabriel Calderón

venerdì 28 novembre 2025 ore 21

LAPOCALISSE

di e con Valerio Aprea

sabato 13 dicembre 2025 ore 21

IL PRESIDENTE

con Filippo Nigro

venerdì 30 gennaio 2026 ore 21

LA COSCIENZA DI ZENO

con Alessandro Haber

martedì 3 febbraio 2026 ore 21

ART

diretto e interpretato da Michele Riondino

mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21

LA GUERRA COM'È

con Elio Germano e Teho Teardo

mercoledì 18 febbraio 2026 ore 21

L’EMPIREO - THE WELKIN

regia Serena Sinigaglia

venerdì 27 febbraio 2026 ore 21

GUARDA LE LUCI, AMORE MIO

con Valeria Solarino e Silvia Gallerano

domenica 1° marzo 2026 ore 18

ANTENATI, the grave party

di e con Marco Paolini

giovedì 12 marzo 2026 ore 21

UNA NOTTE SBAGLIATA

con Marco Baliani

martedì 31 marzo 2026 ore 21

LA STORIA

regia Fausto Cabra

giovedì 9 aprile 2026 ore 21

LE NOSTRE DONNE

con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri

lunedì 13 aprile 2026 ore 21

SECONDA CLASSE

regia Clara Sancricca

venerdì 17 aprile 2026 ore 21

CUORE PURO. Favola nera per camorra e pallone

di Roberto Saviano

(Foto Chiara Lucarelli)