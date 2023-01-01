Teatro a Dronero: l'Espaci Occitan giovedì porta in scena "Lu malate imaginari"

ADRIANO TOSELLI - Espaci Occitan, nell’ambito del progetto Sòn de Lenga 2026, con il sostegno della Regione Piemonte, propone giovedì 23 aprile alle ore 21 "Lu malate imaginari", adattamento e traduzione in occitano della celeberrima pièce di Molière, presentata dalla compagnia Mot à mot di Rore in Val Varaita, per la regia di Paul Lecoq.

La compagnia è nata in seno al gruppo che si riunisce settimanalmente intorno all’ex docente madrelingua Lecoq per apprendere e perfezionare il francese. Dopo aver recitato l’opera in lingua originale, è nata la traduzione corale in occitano, che è stata rappresentata con successo anche al Festival del Teatro Provenzale di Fuveau, ottenendo il premio per il lavoro didattico, per l’interpretazione femminile (a Tiziana Gallian) e quello del pubblico.



L'appuntamento a ingresso libero e gratuito, e si svolgerà presso Espaci Occitan, in Via Val Maira 19 a Dronero.

Adriano Toselli