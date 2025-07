Il sogno di Don Romano: a Monterosso Grana il documentario dedicato al parroco visionario

CUNEO CRONACA - Domenica 3 agosto dalle 21 alle 23, a Villa San Pietro di Monterosso Grana, nel contesto della festa patronale di San Pietro in Vincoli, si terrà la proiezione del documentario “Don Romano Fiandra – La costruzione di un sogno”. La visione è gratuita e fa parte del progetto Valle Grana Cultural Village promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR. In caso di maltempo la proiezione si terrà in chiesa a San Pietro o in un locale attiguo. Per maggiori informazioni: Ass. La Cevitou/Ecomuseo Terra del Castelmagno al numero 329/4286890.

Don Romano Fiandra, nato nel 1936 a Pietraporzio, figura carismatica e lungimirante, ha lasciato a Monterosso Grana e in valle un’impronta indelebile, ricoprendo tra il 1974 e il 1982 il ruolo di parroco di San Pietro in Vincoli e di Santa Lucia di Coumboscuro. Affrontò l’isolamento degli anziani nelle borgate, accogliendoli inizialmente in canonica e poi realizzando il Pensionato Casa Vittoria con il supporto della comunità locale, attualmente punto di riferimento per tutta la Valle Grana. Contribuì anche al restauro del campanile e del battistero della parrocchiale di San Pietro. Dal 1982 è stato parroco a Limone Piemonte, fino alla recente scomparsa, avvenuta il 16 febbraio 2025.