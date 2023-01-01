Il sindaco di Ceva: "Sul nodo della Statale 28 ci siamo attivati con Roma e la Regione"

SERGIO RIZZO - Prosegue il confronto politico a Ceva sulla situazione della viabilità della Statale 28 del Colle di Nava. A seguito dell’interrogazione presentata lo scorso 8 settembre 2025 dal consigliere comunale Paolo Marsilio, avente per oggetto la viabilità sulla SS28, il sindaco Fabio Mottinelli (nella foto) ha diffuso una nota ufficiale con la risposta dell’amministrazione comunale. “A seguito delle interlocuzioni avute con Autostrada dei Fiori – spiega Mottinelli – risulta una situazione di stallo sin dal 2022. Non emergono documenti né notizie della precedente amministrazione che indichino iniziative concrete per sbloccare la progettualità relativa all’intervento, compresa la rotonda di Ceva”.

Il sindaco precisa inoltre che "l’attuale Amministrazione ha raccolto informazioni aggiornate sullo stato delle progettazioni e ha avviato un percorso politico-istituzionale per riportare la questione all’attenzione dei livelli superiori. Ci siamo recati a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sottolinea Mottinelli – insieme ad altri sindaci, consiglieri regionali e parlamentari del territorio – tra cui Monica Ciaburro, Claudio Sacchetto e Luciano Sciandra, per perorare la causa della Statale 28”.

Durante l’incontro, il sottosegretario Iannone si è impegnato a seguire personalmente il dossier. Inoltre, grazie al lavoro congiunto tra enti locali e rappresentanti piemontesi, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta a promuovere ogni azione utile con i livelli istituzionali superiori, per arrivare all’inserimento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla SS28 nel Contratto di Programma Anas 2026–2030. “Saremo lieti di annunciare notizie positive a breve - conclude il Sindaco - confermando la volontà di proseguire con determinazione il percorso avviato per risolvere una delle criticità viarie più sentite del territorio cebano e della valle Tanaro”.

