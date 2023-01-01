Il Settembre Saluzzese entra nel vivo con la Mostra della Meccanica Agricola e la Festa di San Chiaffredo

CUNEO CRONACA - Saluzzo si prepara a vivere un settembre ricco di appuntamenti. Dal 4 al 9 settembre torna la 78ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo – 17ªesima edizione Nazionale, uno degli eventi fieristici più attesi del territorio, che si conferma punto di riferimento per il mondo agricolo e non solo. Accanto all’esposizione, una settimana intera sarà animata da spettacoli, festival, sport e musica, intrecciandosi con la storica Festa di San Chiaffredo e con il cartellone del Settembre Saluzzese, già avviato a fine agosto.

La Festa di San Chiaffredo avrà inizio ufficialmente giovedì 4 settembre alle 21.00 con The Last Note – Il Microfono d’Oro, protagonista sotto l’Ala di Ferro. Ma il Settembre Saluzzese sarà già al via da fine agosto, con festival e serate di livello nazionale. Tra gli appuntamenti spiccano Attraverso & Occit’amo Festival, il Festival Internazionale d’Arpa, ma anche lo sport con il tennis: tanti i motivi per vivere in spensieratezza e condivisione gli ultimi scampoli d’estate. Da venerdì 5 settembre poi spazio a danze in piazza, momenti per i ragazzi e grandi ensemble musicali grazie alla Fondazione Scuola APM e a Suoni dal Monviso.

L’apertura della Mostra della Meccanica Agricola avverrà sabato 6 settembre alle 8.00 del mattino con la 52ª Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e il Junior Show nazionale (nuova scommessa!), due iniziative organizzate da Ara Piemonte per presentare la razza Frisona Italiana e il comparto dell’allevamento da latte: un’occasione imperdibile per ammirare le migliori vacche lattifere della regione. A seguire si terrà l’inaugurazione ufficiale con le autorità, il convegno dedicato alla filiera del legno e alla sostenibilità, oltre alla premiazione del primo concorso Innovazione. Novità di quest’anno sarà la Piazza del Legno “dinamica”, ricca di prove, movimentazioni e spettacoli. La sera, invece, spazio a Canta San Ciafrè, la quarta festa delle corali: la città si animerà con l’allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno portabandiera dei valori della tradizione e dell’amicizia. Domenica, infine, largo al liscio con l’Orchestra Sonia De Castelli in Città Bassa, mentre in Città Alta protagonista sarà Suoni dal Monviso negli spazi di Villa Belvedere.

Lunedì 2 settembre la Fiera di San Chiaffredo animerà il centro cittadino per tutta la giornata. In serata doppio appuntamento: da un lato il ballo liscio, dall’altro la proposta Last Summer Open – Saluzzo in Sound, un percorso portato avanti da Faber e dai giovani DJ saluzzesi, che farà tappa “aspettando la ripresa delle scuole”. Il 9 settembre, infine, il Foro Boario ospiterà l’attesissimo spettacolo pirotecnico, anche quest’anno ideato e realizzato da Piro G. Pirotecnica di Ettore Ghibaudo.

Torna, inoltre, il Magazine della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo, che proporrà approfondimenti su temi di attualità e riflessioni sul mondo dell’agricoltura.