Il presepe vivente di Pianvignale racconta gli antichi mestieri per non dimenticare chi siamo

CUNEO CRONACA - La 27esima edizione del Presepe vivente di Pianvignale è ormai alle porte e si respira ormai la classica atmosfera natalizia per le vie del piccolo borgo frabosano. Da quasi due mesi, volontari, ragazzi della Pro Loco e Amministrazione comunale lavorano fianco a fianco per dare vita all’appuntamento natalizio più sentito e partecipato della val Maudagna.

Il momento clou sarà però domenica 4 gennaio, quando il presepe si estenderà per tutta la giornata, dalle 10 alle 17. Oltre ai figuranti, sarà confermato il local street food, che vedrà protagonisti lo chef Gianluca Sibilla, con tagliatelle di castagne, bunet e dolci a base di castagne e nocciole, la Pro Loco di Torre Mondovì con frittelle di mele e cupeta, e la Pro Loco di Frabosa Sottana con polenta, sugo di salsiccia, crema di formaggi e zuppa di fagioli e salsiccia.

«Abbiamo scelto di mantenere il presepe di giorno perché è una formula che funziona e piace, soprattutto alle famiglie con bambini - spiega il presidente della Pro Loco Paolo Voarino -. È un presepe vivo e dinamico, dove il visitatore può interagire con i vari figuranti, e scoprire gli antichi mestieri e sentirsi così coinvolto in modo diretto».

Confermato, dopo il successo dello scorso anno, anche il laboratorio artistico per i più piccoli, che domenica 4 gennaio sarà curato da Erika Corrado, in arte Art-Ika. I bambini potranno dare spazio alla fantasia e portare a casa un piccolo ricordo dell’esperienza, ispirato ai Troll nati dall’immaginario dell’artista, creature legate alla natura, ai boschi e all’acqua, che accompagneranno il laboratorio di questa edizione.

Tra i grandi ritorni spicca quello di Mario Collino, in arte Prezzemolo, conosciuto come il “Geppetto del Piemonte”. Con i suoi giocattoli d’altri tempi, realizzati a mano con materiali di riutilizzo, farà rivivere giochi antichi nati dai racconti degli anziani incontrati nelle case di riposo, affascinando grandi e piccoli. Accanto a lui, confermatissimo anche Renato Agosto, il Trottolaio di Roccavignale, custode di una tradizione secolare, e una postazione di giochi d’ingegno curata dal giovane pianvignalese Pietro Dho, pronta a mettere alla prova curiosità e abilità dei visitatori.

La Sacra Famiglia di questa edizione sarà interpretata da Andrea, Alessandra e il piccolo Roberto. Andrea Borgna, 40 anni, idraulico e lattoniere; Alessandra Garelli, 32 anni, aiuto cuoca in casa di riposo. La loro famiglia, residente nel comune di Frabosa Sottana, è composta da Leonardo , 15 anni, Edoardo ,13 anni, e il piccolo Roberto che compirà un anno a dicembre. Nel ruolo di re Erode confermato il gallese (ormai trapiantato in Italia) Neil Hinds con la sua famiglia. Come la scorsa edizione, sarà un presepe molto musicale, con la presenza degli Zampognari di Vottignasco, del gruppo canoro Vox Cordis e del duetto Antiqua Fatis che farà il concerto di chiusura nella chiesa parrocchiale domenica 4 gennaio alle 17.

Il presepe vivente di Pianvignale oltre ad avere una finalità religiosa, si pone anche l'obiettivo di ricercare e mantenere in vita mestieri e abilità dimenticati, che sono stati parte fondamentale del nostro percorso storico e quindi del nostro essere di oggi.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio dalle 10 alle 17.

Per informazioni è possibile contattare il 339 5928256 o visitare la pagina Facebook del Presepe vivente di Pianvignale.