Il presepe pop di Marco Lodola trasformerà Limone in un borgo "d'arte e di luce"

CUNEO CRONACA - Dal 5 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, la celebre località piemontese si trasformerà in un palcoscenico di arte e creatività, dando vita a un Natale inedito e spettacolare. “Limone Piemonte, borgo d’arte e di luce” – un progetto promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi - con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte - e realizzato da Ventura Academy – coinvolgerà il cuore del borgo in un percorso immersivo che avvolgerà visitatori e residenti in un’atmosfera nuova e sorprendente.

Protagonista sarà il “Presepe Pop” del Maestro Marco Lodola (Courtesy of Mirabili Arte, Formitalia Luxury Group) che reinterpreterà l’iconografia natalizia trasformandola in un racconto contemporaneo. Le facciate degli edifici che incorniciano Piazza del Municipio si animeranno grazie a suggestive proiezioni artistico-scenografiche realizzate da Proietta, dando vita a una inedita Natività: le grandi star della musica italiana e internazionale - alcune delle quali amiche personali del Maestro Lodola - diventeranno le figure iconiche di un presepe moderno, in cui simboli antichi e immaginario pop dialogheranno con naturalezza, guidando i visitatori alla riscoperta del Natale attraverso un linguaggio visivo innovativo, emozionante e coinvolgente.

Tra i protagonisti del “Presepe Pop” troveremo Lucio Dalla nel ruolo di Giuseppe e Gigliola Cinquetti in quello di Maria, affiancati da Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Renato Zero, Fiorello, Luciano Ligabue, Laura Pausini, Max Pezzali, Simona Ventura, Giovanni Terzi e dalle icone internazionali David Bowie e Freddie Mercury.

E ci sarà anche Benino, qui rappresentato da Renzo Arbore, il pastorello dormiente che nella tradizione sogna il presepe di cui è protagonista. Il Maestro Lodola racconta: “Ho scelto Benino perché il suo sonno non è semplice riposo: è un gesto creativo. È nel suo sogno che il presepe prende vita, che il miracolo della Natività trova una nuova forma. Mi affascina l’idea che tutto nasca da un’immaginazione silenziosa, dove sacro e contemporaneo si incontrano per dare origine a una rinascita spirituale. È lo sguardo di oggi che si posa su una tradizione antica e la risveglia".

Simona Ventura e Giovanni Terzi - che accenderanno il “Presepe Pop” venerdì 5 dicembre alle ore 18.30 - hanno dichiarato: “Abbiamo pensato ad un format capace di inserirsi pienamente nella storica vocazione di Limone Piemonte per la cultura e l’arte, dando continuità a un percorso già tracciato da iniziative di rilievo che hanno contribuito a ridefinirne l’identità culturale. Marco Lodola, con il suo “Presepe Pop”, porta la tradizione in una dimensione contemporanea e innovativa, capace di dialogare con il territorio e con il pubblico in maniera immediata e coinvolgente".

L’iniziativa, che unisce tradizione e linguaggi artistici contemporanei, rappresenta un’occasione unica per valorizzare il patrimonio storico e architettonico del borgo. Attraverso le proiezioni artistiche del Maestro Lodola, Limone Piemonte si conferma meta privilegiata per chi desidera vivere un Natale anche all’insegna dell’arte: “Siamo orgogliosi di ospitare a Limone un progetto che unisce cultura, creatività e identità locale, valorizzando le bellezze del nostro centro storico attraverso un linguaggio contemporaneo capace di emozionare”, ha dichiarato Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte.

“Camminare per le vie del paese durante il periodo natalizio sarà un’esperienza ancora più suggestiva grazie alle opere luminose e alle proiezioni del Maestro Marco Lodola, che trasformeranno le piazze e le strade in un vero e proprio percorso artistico di grande fascino. Desidero ringraziare Ventura Academy, la Lift S.p.A. e l’Associazione culturale Ego Bianchi per aver portato avanti la realizzazione di questa iniziativa, che arricchisce l’offerta culturale del paese e si allinea pienamente all'impegno dell'Amministrazione nel rendere Limone sempre più accogliente e attrattiva” ha aggiunto Riberi.

Riconoscendo l’importanza di unire sport, turismo e proposte culturali, Antonella Zanotti, AD di Lift S.p.A., società che gestisce lo ski resort Riserva Bianca, ha affermato: “Abbiamo accolto questo progetto con sincero entusiasmo. Limone rappresenta tradizione, eleganza e autenticità: elementi che dialogano perfettamente con arte contemporanea, musica d'eccellenza e giornalisti di risonanza. Sport e Cultura sono un binomio potente: insieme possono trasformare l’esperienza dei nostri ospiti, ampliandola e rendendola unica".

E a febbraio, Simona Ventura e Giovanni Terzi torneranno a Limone Piemonte con la rassegna “I racconti a Limone Piemonte”, in programma dal 4 al 7 febbraio 2026 nella suggestiva cornice del Teatro “Alla Confraternita”. Un salotto culturale pensato come spazio di confronto, in cui il pubblico potrà avvicinarsi direttamente ai protagonisti dello spettacolo, della cultura, dell’attualità e della musica. Tra gli ospiti che animeranno le serate ci saranno Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Giuseppe Cruciani, Gianluigi Nuzzi, Federico Palmaroli (Osho), mentre i momenti musicali vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Noemi e del trio Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti che reinterpreteranno alcuni brani dei Beatles.

La rassegna prosegue idealmente il percorso iniziato con l’accensione del “Presepe Pop” di Marco Lodola, consolidando la vocazione di Limone Piemonte come borgo d’arte e cultura, capace di fondere tradizione, creatività e innovazione in eventi unici e coinvolgenti.

(Foto tratta dalla locandina dell'evento)