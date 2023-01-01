Il Piemonte e la Granda sfiorano i record del 2015: arriva il "cruscotto" Arpa sul caldo

CUNEO CRONACA - Il Piemonte si prepara a una nuova, intensa ondata di calore. Dopo i due prolungati episodi che hanno già colpito la regione tra la fine di maggio e giugno, il nuovo rafforzamento dell'anticiclone africano determinerà un ulteriore aumento delle temperature e del conseguente disagio bioclimatico.

Il picco del caldo è atteso per mercoledì 8 luglio, quando le temperature massime in pianura toccherà i 36 °C, con punte pronte a raggiungere i 39 °C nelle aree più calde. L'anomalia termica non risparmierà l'alta montagna: lo zero termico salirà infatti fino a 4.500-4.600 metri di quota. Si tratta di valori eccezionali, che potrebbero avvicinarsi ai record storici registrati nel 2015. Per rendere l’informazione sul disagio bioclimatico più immediata e accessibile ai cittadini, Arpa Piemonte ha integrato sui propri canali un nuovo widget web (clicca QUI). Questo strumento digitale permette di consultare rapidamente i livelli di disagio per il giorno corrente e per i due successivi nei capoluoghi di provincia, riportando in modo semplificato le stesse informazioni contenute nei bollettini sulle ondate di calore che l'Agenzia pubblica quotidianamente.

Il widget consente di consultare in modo semplice e immediato il livello di disagio bioclimatico previsto per gli otto capoluoghi di provincia piemontesi. Per ciascuna località vengono visualizzati il livello di disagio bioclimatico, le temperature massime e minime previste, le corrispondenti temperature percepite – calcolate tenendo conto di temperatura, umidità e vento – e il numero di giorni consecutivi di caldo. Intanto, un campo di alta pressione in ulteriore rafforzamento si estende dalla Penisola Iberica a gran parte dell'Europa occidentale, garantendo sul Piemonte condizioni prevalentemente stabili e soleggiate con transito di innocue velature, mentre nei pomeriggi di giovedì e venerdì sono attesi locali rovesci di calore a ridosso dei rilievi alpini.

Le temperature - informa Arpa - saranno in ulteriore aumento mercoledì 8 luglio, con punte massime localmente prossime ai 38 °C in pianura, mentre lo zero termico si porterà oltre i 4500 metri di quota.

Nel dettaglio, le previsioni meteo tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.

Mercoledì 8 luglio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per tenui velature in transito.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore lieve rialzo sui 4500-4600 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nord-ovest sulle Alpi e nelle vallate nordoccidentali e da sud sull'Appennino; debole ventilazione meridionale in pianura, con locali rinforzi su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio. Rotazione da nord-est a bassa quota nella notte.

Giovedì 9 luglio

Nuvolosità: cielo sereno, formazione di cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini.

Precipitazioni: assenti salvo deboli e isolati rovesci sui settori alpini nelle ore pomeridiane.

Zero termico: in leggero calo fino a 4400-4500 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nord o nord-ovest sulle Alpi; sull'Appennino debole tramontana al mattino e di direzione variabile al pomeriggio. In pianura in rinforzo da est o nord-est al primo mattino e alla sera, deboli variabili nelle ore centrali.

Venerdì 10 luglio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in accrescimento nelle ore centrali a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: rovesci deboli o localmente moderati a ridosso dei rilievi dalle ore centrali della giornata.

Zero termico: in calo fino a 4100-4200 metri.

Venti: deboli, da est o sud-est sulle Alpi e variabili altrove, ad eccezione di rinforzi da est o nord-est al primo mattino.