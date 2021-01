Il Piemonte da domenica torna in zona arancione: le regole per spostamenti e visite

CUNEO CRONACA – Il Piemonte torna in zona "arancione" da domenica 17 gennaio, come gran parte dell'Italia. Infatti, il ministro della Salute Speranza a breve firmerà una nuova ordinanza che farà passare in arancione Abruzzo, Calabria, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d'Aosta e infine il Veneto. Lombardia, la Provincia di Bolzano e la Sicilia diventano "rosse".

Per quanto riguarda gli spostamenti, come anticipato dal decreto-legge varato il 14 gennaio, viene confermato, fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In particolare è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno dello stesso Comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5000 abitanti.

Anche in zona arancione, le Superiori potrebbero tornare a scuola dal 50% al 75% da lunedì 18 gennaio, fermo restando la decisione del governatore Cirio e considerando che nella vicina Liguria si è deciso per un'ulteriore proroga della Dad di una settimana. Rimarranno aperti i negozi, i parrucchieri e gli estetisti; di nuovo chiusi, tutto il giorno, bar e ristoranti, possibili solo la vendita da asporto e le consegne a domicilio.