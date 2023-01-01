Il Pd cuneese apre la campagna tesseramento nelle piazze della provincia

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Sabato 9 maggio i circoli del Partito Democratico della provincia di Cuneo scenderanno nelle piazze dei principali centri della Granda per la giornata del tesseramento 2026. Una mobilitazione diffusa, con gazebo e punti informativi, che coinvolgerà città e paesi, confermando la presenza capillare di una comunità politica viva e radicata.



L’iniziativa si inserisce in una giornata provinciale condivisa, già promossa in diverse realtà locali, con l’obiettivo di rilanciare l’adesione al partito e rafforzare il legame con cittadini, amministratori e volontari.

Il Partito Democratico cuneese si presenta a questo appuntamento come una forza in crescita, protagonista nei territori: una rete di amministratori locali, circoli e iscritti che ogni giorno contribuisce al governo delle comunità, sia direttamente sia attraverso esperienze civiche, portando avanti politiche concrete e risultati tangibili.



In questi anni, nei Comuni della provincia, il PD ha rappresentato un presidio di serietà amministrativa, competenza e attenzione ai bisogni reali delle persone. Un impegno quotidiano fatto di ascolto, lavoro e responsabilità, che si contrappone alla narrazione ottimistica della destra, oggi al governo a tutti i livelli, ma troppo spesso incapace di tradurre gli annunci in risultati concreti per i territori.



Il tesseramento è quindi non solo un momento organizzativo, ma una scelta politica: aderire al Partito Democratico significa contribuire a costruire un’alternativa credibile, fondata su buon senso, buon governo e radicamento nelle comunità.



Durante la giornata di sabato sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera, confrontarsi con amministratori e volontari, e conoscere le iniziative politiche in programma nei diversi territori.



“Il PD della Granda è una comunità aperta e in cammino – sottolineano i promotori –. Vogliamo continuare a crescere, coinvolgere nuove energie e rafforzare la nostra presenza nei territori, per costruire insieme risposte concrete ai problemi delle persone”.



L’appuntamento è quindi per sabato 9 maggio, nelle piazze della provincia: un’occasione per partecipare, confrontarsi e dare forza a un progetto politico che parte dai territori e guarda al futuro".