Il Parco del Marguareis riparte dalla Fritillaria, simbolo della biodiversità alpina

CUNEO CRONACA - Un ritorno all'immagine delle origini del Parco Naturale del Marguareis per guardare al futuro della tutela ambientale. Il Consiglio di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha approvato il nuovo logo del Parco i cui confini corrono tra le alte valli Pesio e Tanaro. La scelta della nuova identità visiva non è casuale: il marchio nasce per far risaltare la straordinaria valenza botanica dell'area protetta, che non a caso ospita la sede del Centro regionale per la biodiversità vegetale Émile Burnat.

Al centro della nuova veste grafica si respira la storia del Parco del Marguareis: la Fritillaria di Moggridge (Fritillaria tubiformis subsp. moggridgei), splendida pianta che era già stata scelta come simbolo all'atto dell'istituzione dell'Ente (28 dicembre 1978) del primo parco della Regione Piemonte, allora denominato Parco della Valle Pesio. La scelta della Fritillaria aveva messo subito a fuoco la vera identità del territorio che è un hot spot europeo della biodiversità vegetale.

"Con il nuovo logo del Parco del Marguareis abbiamo scelto di recuperare un simbolo - spiega Armando Erbì, presidente delle Aree Protette Alpi Marittime - che appartiene alla nostra storia e alla nostra missione di assicurare il futuro della biodiversità. La Fritillaria di Moggridge richiama infatti l'eccezionale biodiversità vegetale delle Alpi Liguri e Marittime, un patrimonio unico che il Parco tutela da oltre quarant'anni e che costituisce uno dei principali elementi identitari del territorio. Questo legame trova la sua naturale espressione nel Centro regionale per la biodiversità vegetale che ha sede a Chiusa di Pesio, struttura di eccellenza dedicata alla conservazione e alla ricerca sulla flora piemontese. In attesa del nuovo allestimento negli spazi già individuati per valorizzarne ulteriormente le attività, il nuovo logo riafferma il ruolo del Marguareis come punto di riferimento per la tutela della biodiversità, la ricerca scientifica e la diffusione della cultura ambientale. Allo stesso tempo, questa scelta rappresenta un'importante opportunità di promozione e valorizzazione del territorio. Costruire un percorso identitario fondato sulla flora significa raccontare in modo autentico ciò che rende unico il Marguareis, rafforzandone l'attrattività per escursionisti, appassionati di natura, studiosi e visitatori".

La Fritillaria di Moggridge è un prezioso endemismo delle Alpi sudoccidentali, raro e localizzato tra le Alpi Liguri, Marittime e Cozie meridionali. Si tratta di una pianta erbacea e bulbosa, che può raggiungere i 40 cm di altezza, e si distingue per il suo iconico fiore unico e pendulo, color giallo-dorato, impreziosito da una delicata reticolatura bruno-rossiccia.

Il nome stesso racchiude una storia affascinante: Fritillaria deriva dal latino fritillus, il bossolo utilizzato dai Romani per lanciare i dadi, la cui forma ricorda la corolla del fiore. Il termine tubiformis evoca invece la tuba, l'antico strumento musicale in ottone, mentre la sottospecie è dedicata al botanico scozzese John Traherne Moggridge. Nonostante la sua bellezza, la pianta custodisce un segreto: è fortemente tossica a causa dell'elevata concentrazione di alcaloidi (come la imperialina), sostanze utilizzate in farmacologia come cardioattivi, ma pericolose per l'uso domestico.

La Fritillaria è una specie leggermente nitrofila che cresce tra gli 800 e i 2500 metri, resistendo egregiamente anche al forte pascolamento. Il picco della fioritura avviene tra maggio e giugno, periodo che non casualmente è scelto per il lancio del nuovo logo. Un modo per invitare gli escursionisti ad andare a osservare e fotografare a Fritillaria sui pascoli delle Liguri e Marittime. Un sito in cui è facile vederla si trova in uno dei luoghi più iconici del Parco del Marguareis: a Pian del Lupo, nei pressi dell'ingresso della Stazione botanica alpina Clarence Bicknell e del rifugio Piero Garelli.

La Fritillaria di Moggridge è anche un simbolo di conservazione e ricerca scientifica: gli studi internazionali condotti in collaborazione con l'Università di Torino analizzano da anni la distribuzione geografica delle popolazioni e l'impatto dei fattori ecologici e termici sulla germinazione di questa specie alpina.

Il nuovo logo, disegnato dal grafico cuneese Diego Viada secondo i canoni dell'identità visiva del sistema delle aree protette del Piemonte, non è quindi solo un simbolo visivo, ma il vessillo di un impegno scientifico e di tutela che dura da oltre quarant'anni.