Il palazzo torinese della marchesa Giulia Colbert accoglie i produttori della Strada del Barolo

ANTONELLA GONELLA - Il palazzo torinese dei marchesi Giulia Colbert e Carlo Tancredi Falletti apre le porte ad un grande ritorno: i produttori della Strada del Barolo e grandi vini di Langa, sabato 25 febbraio, offriranno una degustazione di alto livello presso i saloni del piano nobile della residenza di via delle Orfane. Si tratta della seconda edizione di quello che si annuncia come uno degli appuntamenti di primo piano del 2023 per il territorio cuneese. La scelta di una delle residenze nobiliari barocche più prestigiose del capoluogo piemontese non è casuale: si tratta di un ritorno in famiglia, per così dire. Agli ultimi marchesi di Barolo si deve, infatti, la politica lungimirante che ha portato fama e fortuna al prestigioso vino.

Alla padrona di casa in particolare, nota in Piemonte con il semplice appellativo di Giulia di Barolo, amica dell’altrettanto famoso Conte di Cavour, sarebbe piaciuto questo evento. Celebre l’episodio che la vide inviare orgogliosamente al re Carlo Alberto una fornitura di Barolo in un’operazione di marketing ante litteram: fece recapitare al sovrano una botticella al giorno per un anno, esclusi ovviamente il periodo di Quaresima. Giulia Colbert sapeva come farsi ascoltare: donna di grande sensibilità religiosa, moglie devota ed innamorata, era nota per l’attenzione alle cause sociali del suo tempo. Tanto da farsi assegnare il ruolo di primo Sovrintendente del carcere femminile di Torino dove apportò migliorie e per prima introdusse il principio del reinserimento in società delle detenute. Palazzo Barolo, a Torino, era salotto ambito e frequentato da letterati e dal bel mondo d’allora.

Il 25 febbraio gli ospiti potranno partecipare ad un vero e proprio viaggio alla scoperta del Re dei vini. I produttori proporranno in degustazione cru e annate differenti, accompagnate da assaggi di prodotti agroalimentari d’eccellenza delle aziende associate alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa. L’evento sarà organizzato in due turni, dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 19 alle 22, durante i quali si terranno anche due salotti-degustazione (alle 15.30 e alle 19) a cura dei produttori che racconteranno esperienze e proporranno assaggi inediti. Tema dell’incontro sarà il confronto tra le differenti generazioni che spesso convivono all’interno della stessa cantina. Il biglietto di ingresso, del costo di 40 euro a persona, include degustazioni illimitate, oltre al calice della Strada del Barolo e alla tasca porta bicchiere. Per partecipare al salotto-degustazione è previsto un costo extra di 10 euro a persona. Per informazioni: comunicazione@stradadelbarolo.it o www.stradadelbarolo.it.

Antonella Gonella