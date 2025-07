Il Moto Club della Polizia tra il Cappone di Morozzo e la Fiera del Grano Rosso di Salmour

CUNEO CRONACA - La Delegazione del Moto Club della Polizia di Stato di Cuneo, rappresentata dal referente Carmine Rapuano, ha fatto visita all’azienda agricola di Baldo Pasqualina, primo storico allevamento del celebre Cappone di Morozzo.

Ad accogliere i partecipanti è stato Moshe David, Presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Cappone di Morozzo, che ha illustrato le caratteristiche distintive di questa eccellenza gastronomica, nota in tutto il mondo per la straordinaria tenerezza e il sapore unico della sua carne. Nell’occasione è stato inoltre ricordato che nelle aie morozzesi si allevano anche esemplari di “pula”, a conferma della ricca tradizione avicola del territorio.

Nel pomeriggio, dopo la celebrazione della Santa Messa nella frazione Maddalene di Fossano, officiata da don Mario Dompè, la Delegazione – accompagnata dallo stesso sacerdote – ha incontrato il Sindaco di Salmour, Roberto Salvatore. Il primo cittadino ha guidato i presenti alla scoperta della Fiera del Grano Rosso di Salmour, dove hanno potuto assistere a spettacoli di musica e danza, attività sportive, giochi per bambini, degustazioni di prodotti d’eccellenza a marchio De.Co., laboratori sensoriali, aperitivi in musica e mostre tematiche.