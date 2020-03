Il messaggio della dirigente scolastica di Bra agli alunni che vivono questi giorni di emergenza

La dirigente scolastica del liceo "Giolitti-Gandino" di Bra Francesca Scarfì si è rivolta al personale, ma in particolare agli alunni e alle loro famiglie per affrontare insieme e al meglio questo momento di sospensione delle attività didattiche dovute al rischio epidemologico (CLICCA QUI PER IL VIDEO).

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Incontro la dirigente scolastica prof.ssa Francesca Scarfì che gentilmente risponde alle mie domande.

“Professoressa, cosa prova i questi giorni a non vedere i suoi allievi?”

E' un bel dispiacere! Questo momento ci fa capire come la normalità non venga apprezzata abbastanza, e quanto sia importante la loro presenza: senza studenti la scuola non ha senso.”

“Per chiarezza: si parla di chiusura delle scuole e di sospensione della didattica, Bra in che fascia rientra?”

“La chiusura dell'edificio scolastico è solo per le zone rosse, mentre, per tutto il Piemonte che rientra nella zona gialla, vige la sospensione didattica, quindi, l'edificio è aperto solo ai collaboratori, la segreteria risponde sia telefonicamente che online e su appuntamento si riceve anche il pubblico in caso di necessità particolari.”

“Accedono anche i docenti?”

“Certo, ma solo quattro o cinque per volta e in un'aula grande che permetta la distanza di sicurezza.

Abbiamo anche allestito ambienti virtuali specifici per dare un sostegno ai docenti per lo svolgimento della didattica a distanza.”

“L'anno scolastico come verrà valutato?”

“La ministra, vista l'emergenza, ha assicurato che la perdita di questi giorni non verrà certo contata nel novero delle assenze. Non è ufficiale, comunque voci di corridoio accreditate, dicono che nel caso di un' ulteriore chiusura, scatterebbe il piano b per la chiusura dell'anno scolastico, per lo svolgimento delle prove INVALSI, per gli esami gli esami di stato.”

“Anche per gli esami di stato?”

“Si, il ministero se necessario provvederà a spostarne le date.”

“Nel caso in cui gli esami si svolgano come previsto il 17 giugno, la commissione come valuterà gli studenti'?”

“Si dice che, probabilmente, la valutazione e la composizione delle commissioni sarà diversa. Tutto dipende dal protrarsi della sospensione delle lezioni. ”

“Professoressa questa incertezza destabilizza, crea un po' di ansia.”

“Si, è vero, ma è bene frenare l'impulsività, io mi attengo esclusivamente alle disposizioni del Ministero prima di prendere iniziative.”

“Come gestite nell'emergenza la didattica a distanza Dad che in inglese vuol dire papà?”

“La didattica a distanza non si può improvvisare, noi ci siamo trovati avvantaggiati, da tempo abbiamo adottato la tecnologia, la nostra è stata una delle primissime scuole in Piemonte ad avere il registro elettronico.”

“In cosa consiste?”

“Sostituisce quello cartaceo del docente, avviene online, consente le stesse funzioni, ossia: le assenze, le presenze, i ritardi, i voti, le note disciplinari. E permette ai genitori di controllare in tempo reale i dati relativi ai figli, ed è anche utile per ottimizzare la didattica con materiale postato anche dai docenti.

Siamo privilegiati: abbiamo all'interno insegnanti formatori, che si occupano di divulgare la tecnologia ai nostri docenti.”

“Cosa le sta più a cuore del suo ruolo che svolge con dedizione?”

“Il mio obbiettivo è il rispetto delle regole.

Il mio professore di pedagogia Gino Corallo diceva che l'educazione è la capacità autonoma e costante di seguire la norma. E' un insegnamento che mi ha sempre accompagnato.”

“Un commento su questa esperienza che è nuova per tutti noi?”

“Mi piace citare il Boccaccio che nel Decameron racconta dei dieci giovani, che dinanzi alla crisi del loro mondo cercano di non perdere se stessi, mantenendo il senso del decoro, del vivere civile, della solidarietà, dell'osservanza delle regole, come fattore fondante della società.

Noi stiamo vivendo la stessa esperienza, però in un' epoca strutturata diversamente, in cui abbiamo il conforto del supporto della scienza che è la nostra certezza.

Per questo invito i miei studenti a vivere questo difficile momento come crescita personale, ad apprendere con responsabilità ed autonomia, affidandosi alla scienza e ai valori del nostro vivere civile.

Fiorella Avalle Nemolis