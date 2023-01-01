Il Medioevo rivive al castello di Serralunga: armigeri, antichi mestieri e sapori di Langa

CUNEO CRONACA - Per un giorno il Castello di Serralunga d’Alba aprirà le porte a un Medioevo da osservare, ascoltare e attraversare da vicino. Non una semplice visita, ma un percorso immersivo tra armigeri, giochi storici, antichi mestieri e sapori del territorio, pensato per accompagnare il pubblico dentro alcune atmosfere del XIV secolo senza perdere il legame con il borgo e con il paesaggio di Langa.

Domenica 21 giugno, dalle 10 alle 19, debutta “Serralunga Medievalis”, nuova iniziativa promossa da Barolo & Castles Foundation, d’intesa con la Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, in collaborazione con il Comune di Serralunga d’Alba, la Pro Loco di Serralunga d’Alba, la Giostra delle Cento Torri e l’Accademia Scherma Alba.

Il progetto coinvolgerà il Castello e alcuni spazi del borgo attraverso visite guidate, dimostrazioni, attività didattiche e momenti di partecipazione pensati per famiglie, appassionati e visitatori curiosi di vivere il maniero in una veste diversa.

Per tutta la giornata il Castello di Serralunga d’Alba sarà visitabile con tour guidati in partenza ogni 30 minuti. Ogni visita si concluderà con l’incontro con lo speziale, uno dei momenti più particolari dell’iniziativa. Nel cortile del Castello saranno invece presenti per tutta la giornata gli armigeri e il campo didattico curato dall’Accademia Scherma Alba. Qui un cavaliere armato di tutto punto illustrerà come ci si armava e come si combatteva nel Medioevo, spiegando le differenze tra guerra, torneo e duello e mostrando il rapporto tra equipaggiamento, tecniche di combattimento e appartenenza sociale. Il pubblico potrà così avvicinarsi a uno degli aspetti più riconoscibili dell’immaginario medievale, ma con un taglio divulgativo: non soltanto armi e armature, ma anche abbigliamento, protezioni, evoluzione dell’elmo, ruoli militari e differenze tra combattimento civile e militare.

All’interno del Castello prenderà forma anche “L’Arte dello Speziale”, banco didattico dedicato a una figura centrale della società medievale: lo speziale, commerciante di ceto borghese e custode di conoscenze legate alle erbe, ai rimedi naturali e alla lavorazione di sostanze utilizzate nella vita quotidiana. Lo speziale accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’uso delle erbe officinali, della preparazione di unguenti e profumi e della creazione dei pigmenti, raccontando una delle arti più redditizie e affascinanti dell’epoca, tra scienza pratica, commercio e saperi tramandati.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai giochi medievali, pensati per coinvolgere adulti e bambini attraverso prove di abilità, precisione e destrezza ispirate alla tradizione popolare. Le aree dedicate ai giochi saranno curate da cinque borghi della Giostra delle Cento Torri: Borgo San Martino, Borgo Santa Rosalia, Borgo delle Rane, Borgo Santa Barbara e Borgo dei Patin e Tesor. Saranno proposte attività capaci di richiamare il clima delle feste di borgo e delle giornate popolari medievali, trasformando il pubblico in parte attiva dell’esperienza.

Accanto ai giochi all’aperto, il percorso proporrà anche richiami alla vita quotidiana e alla società del tempo, con attenzione agli abiti, alle differenze tra ceto contadino, borghese e nobile e alla riproduzione di alcuni giochi da tavolo tipici del Medioevo.

La giornata sarà accompagnata anche da una proposta gastronomica curata dai borghi della Giostra delle Cento Torri. In particolare, Borgo San Lorenzo, Borgo San Martino, Borgo Santa Barbara e Borgo dei Patin e Tesor si occuperanno dei punti ristoro, con piatti ispirati alla tradizione locale. La mescita sarà invece affidata alla Pro Loco di Serralunga d’Alba, con il supporto dei produttori del territorio. Anche la parte conviviale contribuirà così a costruire l’atmosfera della giornata, intrecciando rievocazione, sapori locali e partecipazione.

“Con Serralunga Medievalis vogliamo proporre un’esperienza capace di mettere in relazione il patrimonio storico del Castello con il territorio e con le persone – spiega Liliana Allena, presidente di Barolo & Castles Foundation –. L’obiettivo è offrire al pubblico non soltanto una visita, ma un modo diverso di vivere il Castello, attraverso linguaggi accessibili, momenti didattici e suggestioni che aiutino a riscoprire la storia di questo luogo”.

Sulla stessa linea Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri, che coordina la partecipazione dei Borghi albesi: “Serralunga offre un contesto ideale per raccontare il Medioevo in modo vivo e coinvolgente. I Borghi porteranno giochi, proposte gastronomiche e momenti di animazione, mentre l’Accademia Scherma Alba curerà la parte degli armigeri e della didattica militare. Sarà una giornata pensata per avvicinare il pubblico alla rievocazione storica con attenzione, rigore e spirito di partecipazione”.

Per informazioni sull’evento e prenotazioni alle visite del Castello: info@castellodiserralunga.it, 0173 613358 (Castello di Serralunga d’Alba), 0173 386697 (Barolo & Castles Foundation). Le prenotazioni online saranno disponibili sul sito castellodiserralunga.it, nella sezione relativa in News & Eventi.