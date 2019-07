Il lungo weekend di Occit'Amo che anima le Valli Varaita e Po tra concerti, laboratori e trofeo di rugby

Sabato 27 luglio a Melle alle ore 16 presso il Campo Sportivo si terrà il primo Trofeo Occit’Amo: Saluzzo North West Roosters Vs All Star.

Un campionato nobile come quello francese, il campionato del rugby a 13, ha accolto in questa stagione la squadra saluzzese.

Si è costruito un nuovo tessuto giovanile, tra visite nelle scuole, e camp tra Italia e Francia. Ora la rugby league e i Saluzzo Roosters incontrano Occit’amo.

Un pomeriggio a tutto sport, protagoniste due squadre occitane e una serata loro dedicata. Un vero terzo tempo in amicizia, gusto e musica occitana.

Il Festival non vede l’ora di incontrare un pubblico giovane e giovanissimo, attento allo sport, curioso e che guarda al mondo d’oltralpe.

Tema chiave - sostiene la squadra – è l’internazionalità: “La nostra forza sta sul territorio, ma l’ambizione è quella di maturare anche altrove, proprio in quella Francia che ci vede protagonisti”. Occit’amo ha ambizioni simili: radici salde, ma la volontà di farsi conoscere dal mondo.

Tra le particolarità da non dimenticare che in questa occasione componenti maschili e femminili si scambieranno i ruoli, al fine di dare una panoramica completa del tessuto sportivo territoriale.

Il Saluzzo Rugby nasce nel luglio 2010 dall'idea di un gruppo di giovani saluzzesi innamorati di questo sport. Dopo varie stagioni di militanza nel campionato di Serie C Piemonte e Liguria, nel 2015 la formazione (allenata dal coach Elio Giacoma) intraprende un percorso rivoluzionario di modifica del proprio gioco, passando dalla pratica del classico gioco a XV a quello XIII (Rugby League).

Il Saluzzo Rugby decide quindi di prendere l'eredità dei North West Roosters, club astigiano di rugby league fondato da giocatori sudafricani di grande esperienza rugbistica, tra cui Chris De Meyer e Gert Pens, e di intraprendere un'esperienza ambiziosa e rivoluzionaria. A seguito di un grande lavoro d'intese, nell'ottobre 2016 il Saluzzo NWR è la prima squadra di RL nella storia italiana a disputare un campionato internazionale, inserito nel girone PACA (Provenza e Costa Azzurra) del DN2 francese.

Ore 21.30 - MELLE

Piazza della Chiesa

NUX VOMICA

I Nux Vomica sono la band simbolo di Nizza. Guidati da Luigi Pastorelli, vero nome di Gigi de Nissa, che oltre ad essere autore, compositore, performer e fondatore del Carnevale Indipendente di Nizza, è una delle figure maggiormente collegate alla rinascita culturale e musicale occitana iniziata negli anni ottanta da Massilia Sound System e Fabulous Trobadors e alla sua rivisitazione in chiave moderna.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL LUNGO FINE SETTIMANA

VALLE VARAITA

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 - BUSCA

Ore 21

Piazza Giovanni Paolo II

CINECAMPER di Nuovi Mondi Festival – “Il Dawn Wall: la roccia che nessuno ha mai osato scalare”

Nel gennaio 2015, gli scalatori americani Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson hanno affascinato il mondo con il loro obiettivo di scalare il Dawn Wall, una roccia apparentemente non scalabile da 3.000 piedi nello Yosemite National Park, in California. La coppia è vissuta sulla scogliera verticale per settimane, suscitando l'attenzione dei media a livello mondiale. Ma per Tommy Caldwell il Dawn Wall era molto più di una semplice scalata. È stato il culmine di una vita dedita a superare ostacoli. Dominati da dedizione ma anche ossessione, Caldwell e il suo compagno Jorgeson hanno trascorso sei anni a progettare meticolosamente e praticare il loro percorso. Sul finale, con il mondo intero che li osserva, Caldwell si trova ad un bivio: abbandonare il suo partner per realizzare finalmente il suo sogno oppure rischiare il proprio successo per amore della loro amicizia?

VENERDÌ 26 LUGLIO 2019 - VENASCA

Ore 17.30

Via Guglielmo Marconi, 15

La Fabbrica dei Suoni

Laboratorio didattico intorno alla musica rivolto ai bambini da 5 a 13 anni (su prenotazione al numero 0175.567840)

Lezione in cui Sergio Berardo racconta gli strumenti e la musica occitana.

Possibilità di fare apericena al prezzo fisso di euro 10 nei locali di Venasca aderenti all’iniziativa: Bar birreria Special, Crystal cafè, Trattoria Commercio, Trattoria La terrazza

Ore 21.30

Agorà Fabbrica dei Suoni

LA QUIMERA

Sergio Berardo presenta una delle sue invenzioni. Si tratta della Quimera, formazione di musica popolare di connotazione più acustica rispetto allo storico "Dalfin" che ha promosso e continua a segnare la rinascita culturale dell’Occitania cis e transalpina. Nata per proporre uno spettacolo dedicato al Natale in Occitania, La Quimera offre, nella propria versione "estiva", un repertorio da ballo che spazia dalla musica delle valli occitane alle differenti danze dell'area d'oc come borreias, escotichas, rondeus, rigodons. Agli strumenti tipici della tradizione occitana come ghironda, fisarmonica cromatica e diatonica, violino, fifre, cornamuse La Quimera affianca una sezione ritmica formata dal basso e da un set minimale di batteria. Il tutto realizzato strizzando l'occhio più allo swing, al ragtime, al liscio che non al rock di ispirazione delfiniana così noto nelle valli e altrove.

(Un salto in Valle Po)

VENERDÌ 26 E SABATO 27 LUGLIO 2019 – MONVISO

Rifugio Quintino Sella – Crissolo

MATINÉ DI OCCIT’AMO - SONAIRES DELLA VAL GRANA

Venerdì 26 luglio 2019, Salita al Rifugio Quintino Sella al Monviso.

Ore 18.00: aperitivo letterario con vini di produzione locale.

Ore 19.00: cena con prodotti tipici

A seguire LA LEZIONE DEL LIMITE, laboratorio con lo scrittore e giornalista Roberto Mantovani, intermezzi musicali dei Sonaires della Val Grana. Il laboratorio rientra nelle iniziative di “Rifugi di cultura" del Gruppo Terre Alte del Club Alpino Italiano.

Sabato 27 luglio 2019, ore 6,30 Matiné di Occit’amo - Sonaires della Val Grana

Da sempre la Valle Grana è fucina di nuovi talenti musicali legati alla tradizione. In occasione della matiné al Quintino Sella alcuni giovanissimi suonatori presenteranno la loro arte al pubblico di Occit'amo.

VALLE VARAITA

SABATO 27 LUGLIO 2019 - MELLE

Ore 16.00

Campo Sportivo

PRIMO TROFEO OCCIT’AMO – Saluzzo North West Roosters Vs All Star

Ore 17.00

Ala Comunale

Visita giocata “Pluf! gioca con le terre del Monviso” per bambini e famiglie.

Attività ludica gratuita con animatori della Fabbrica dei Suoni nell’ambito del progetto Interreg Alcotra 2014-2020 n 1806 Pluf!

Ore 19.30

Piazza Don Franco

Terzo Tempo

Cena in piazza con la collaborazione della proloco e degli esercizi commerciali di Melle (birre artigianali e prodotti delle Terre del Monviso). Su prenotazione al n 338 8478525

DOMENICA 28 LUGLIO 2019 – BUSCA

Ore 18.00

Valmala, Area Santuario

EMANUELE NICO BERARDI

Già docente al Conservatorio Tito Schipa di Lecce della Cattedra di Fiati popolari, Emanuele Nico Berardi è considerato uno dei migliori polistrumentisti italiani nell’ambito della musica popolare, indiscusso maestro e profondo innovatore della zampogna (la cornamusa italiana). È stato il primo a mescolare strumenti e ritmi andini con la musica popolare dell’Italia del Sud, una fusione che ha portato in giro per il mondo attraverso un’intensa attività concertistica.

Tutti i concerti, i laboratori e la proiezione cinematografica sono ad ingresso gratuito.

La Valle Varaita è un luogo di riferimento della cultura occitana. L’identità culturale, l’anima occitana, si avverte in valle nell’orgoglio di appartenenza. L’occitano, antica lingua dei trovatori, è parlato tutt’oggi in buona parte della valle, scrigno di feste di antica memoria. “Parlar, balar, chantar… a nòstra mòda” in un caleidoscopio di colori, ritmi ed emozioni.

Ma la Valle Varaita è anche uno dei luoghi più rappresentativi del Piemonte alpino: il Monviso, il Re di Pietra, è il simbolo della valle, con laghi, antiche borgate, piste da sci, sentieri da arrampicata, rifugi e la presenza del Bosco dell'Alevè.

Il paese di Melle, in particolare, è un luogo in rinascita, in fermento, in cui vengono proposte diverse iniziative ed attività insieme a nuovi locali che aprono.

FESTIVAL OCCIT’AMO – COS’È?

«Occit’amo è una grande occasione per affermare, attraverso la cultura e la musica, l'identità e la tradizione della nostra storia. La musica popolare, i balli, la letteratura hanno profonde radici in tutte le regioni italiane e in tutti i paesi del mondo. Queste culture possono convivere e possono arricchirsi reciprocamente: le radici, se condivise, aiutano la propria identità e la propria cultura ad aprirsi al mondo».

Questo è il biglietto da visita della kermesse che alla quinta edizione cresce ancora.

Protagoniste assolute sono la musica e la cultura occitana, declinate in molteplici forme d'arte che vanno dalla danza alla rappresentazione, canora e corale, fino al cinema e alla parola, legate tra loro da un vincolo strettissimo con il patrimonio paesaggistico e artistico locale: i sentieri, le baite, i colli, le chiese, le cappelle, i conventi, siti storici e architettonici di pregio saranno palco naturale.

Occit’amo conferma la vocazione di format cultural-turistico che dedica a ogni vallata un intero weekend di spettacolo, si arricchiscono le collaborazioni con importanti Festival italiani e francesi che raccontano la montagna e la tradizione, arrivano grandi ospiti nelle Terre del Monviso.

FESTIVAL OCCIT’AMO – DOVE E QUANDO?

Le Valli Stura, Maira, Po-Bronda e Infernotto, la Pianura del Saluzzese, le Valli Varaita e Grana dal 4 luglio al 15 agosto 2019 (con una serie di appuntamenti in anteprima) sono pronte ad accogliere oltre 20 gruppi musicali provenienti da tutta Italia e Francia, scrittori e cantanti che fanno letteratura.

Un focus su sonorità che vedranno rappresentate Provenza e Lengua Doc, visione plastica di un arco latino dove sono emigrate le nostre genti.

Occit’amo:

www.occitamofestival.it

Facebook @occitamo

Instagram: @occitamofestival