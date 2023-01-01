Il Lions Club Carrù-Dogliani celebra la Pasqua e raccoglie fondi per lo "Zaino sospeso"

CUNEO CRONACA - Presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani si è svolta la serata degli auguri di Pasqua del Lions Club Carrù-Dogliani.

"La cena degli auguri di Pasqua è un momento importante per tutti noi soci, nonchè una tradizione che rinnoviamo di anno in anno e che festeggiamo con i nostri familiari", ha dichiarato il presidente Giulio Marini in apertura di serata.

La conviviale, inoltre, ha permesso di raccogliere fondi tra i soci del Club, offerte che permetteranno di finanziare i numerosi progetti organizzati dall'associazione, tra cui l'iniziativa dello "Zaino sospeso", una raccolta di materiale scolastico da destinare agli alunni delle scuole elementari della zona.

Infine, tre fortunati Lions hanno ricevuto altrettante uova di cioccolato, una da cinque e due da tre chili, offerte dalla socia Paola Porta.