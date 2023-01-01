Il JFK Mondovì festeggia 50 anni di baseball tra Serie B, giovani e un torneo internazionale

CUNEO CRONACA - Il 2026 sarà un anno speciale per il JFK Baseball Mondovì, che si prepara a vivere una stagione dal forte valore sportivo e simbolico. La società monregalese, infatti, festeggia i 50 anni di attività guardando al futuro con una struttura sempre più ampia e solida: accanto alla Serie B, ci saranno anche la Serie C e il settore giovanile, in un percorso di crescita che conferma il radicamento del baseball sul territorio. A rendere ancora più significativa questa annata sarà il torneo internazionale “4xBaseball”, evento pensato per celebrare mezzo secolo di storia sportiva, nel ricordo del fondatore Michele Rosso, figura chiave per lo sviluppo del baseball a Mondovì e in Piemonte.

L’assessore allo Sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno: “Con immenso piacere rivolgo al JFK Baseball di Mondovì i saluti più sinceri da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità monregalese. Accanto al campionato di Serie B che lo scorso anno ci ha già regalato tante gioie ed emozioni, la stagione 2026 vedrà il JFK impegnato anche nel campionato di Serie C nonché nei diversi settori giovanili, a testimonianza di una società seria, solida e ambiziosa. Ai giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti, allora, gli auguri più sinceri di buon lavoro e di buon campionato e i ringraziamenti più autentici per l’opera di sensibilizzazione e di divulgazione sportiva portata avanti nel corso degli ultimi anni, tangibile in un evento di rilevanza internazionale come il “4xBaseball”. Una manifestazione di valore assoluto che comprova quanto l’intera città stia crescendo nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi come dimostrato altresì dall’“L’Etape Mondovì” del prossimo 20 settembre”.

Il presidente del JFK Mondovì Stefano Gazzola: “La stagione 2026 rappresenta per noi un momento particolarmente significativo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche storico. Il JFK Mondovì celebra infatti i 50 anni di attività: un traguardo importante per una società fondata nel 1976 da Michele Rosso e cresciuta nel tempo grazie alla passione di dirigenti, atleti e volontari. Per celebrare questa ricorrenza organizziamo il torneo “4xBaseball”, un’occasione di festa e condivisione per tutta la nostra comunità sportiva, ma non solo: l’occasione di celebrare lo sport in tutte le sue sfaccettature, compresa l’inclusività. Guardando al campo, presentiamo una struttura completa che testimonia la solidità del nostro progetto, che in questi ultimi due anni si è dimostrato in grande crescita: una squadra in Serie B, una seconda formazione iscritta alla Serie C - che sarà fuori classifica ma fondamentale per far crescere i nostri giovani - e un settore giovanile attivo con Under 12 e Mini Baseball. Ringraziamo le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che ci supportano quotidianamente: il loro contributo è essenziale per portare avanti un progetto che vuole coniugare risultati sportivi, crescita dei ragazzi e radicamento sul territorio”.

Il direttore sportivo del JFK Mondovì Enrico Rosso: “La crescita della nostra società non si è evidenziata solo sul campo, ma anche con un entusiasmo che ha coinvolto tutto l’entourage e lo staff, che è anch’esso cresciuto. Arriviamo alla stagione 2026 dopo un campionato di Serie B estremamente positivo, nel quale la squadra ha dimostrato di poter competere ai vertici. Resta il rammarico per non aver potuto disputare i play-off a causa dell’impossibilità ad ottemperare alla regola dell’Under 18 sempre presente nel line up, un requisito regolamentare che non siamo riusciti a soddisfare e che ci ha costretto a giocare in deroga. Da questa consapevolezza nasce il lavoro svolto in questi mesi: abbiamo apportato diversi cambiamenti al roster, inserendo nuovi giocatori, ma senza perdere l’identità costruita negli ultimi anni. Abbiamo salutato alcuni ragazzi che approdano ai campionati di Serie A Silver e Gold: felici di essere stati per loro un trampolino di lancio, auguriamo le migliori fortune. La campagna acquisti è stata impostata per mantenere quanto mostrato l’anno scorso, incrementando il livello difensivo e mantenendo quello offensivo. Abbiamo aumentato anche il numero di giovani nel roster, che ora sale a quattro: non nascondiamo l’idea di provare nuovamente a disputare i play-off, per poi giocarcela. Al centro del progetto tecnico rimane Leo Marconi, figura di riferimento che garantirà continuità e qualità al lavoro sul campo. La scelta di iscrivere una seconda squadra in Serie C, seppur fuori classifica, va inoltre nella direzione di offrire ai più giovani spazio e continuità di gioco, senza così dove accusare subito il colpo del ‘salto’ verso una categoria impegnativa come la Serie B. L’iniziativa è costruita anche grazie ad un accordo con l’Albisole Cubs di Albissola Marina. Parallelamente stiamo investendo sul Settore giovanile, che rappresenta la base per evitare in futuro situazioni come quella della scorsa stagione e per rendere il progetto sempre più sostenibile nel tempo”.

Il coach Leonardo Marconi: "Ci attende un campionato di Serie B molto competitivo, probabilmente ancora più equilibrato rispetto alla scorsa stagione. Ogni partita nasconderà delle insidie, quindi sarà fondamentale mantenere continuità e attenzione per tutto l’arco dell’anno. Rispetto all’anno scorso, in cui l’obiettivo era soprattutto consolidarci nella categoria, oggi possiamo alzare leggermente l’asticella: i play-off devono essere un traguardo possibile. Sappiamo però che non sarà qualcosa di scontato o alla nostra portata senza un grande lavoro quotidiano. Serviranno impegno, sacrificio e la capacità di farci trovare pronti nei momenti decisivi della stagione. La squadra è cambiata in parte, con alcuni nuovi innesti che ci permettono di avere più soluzioni, ma la base del gruppo resta solida. Questo è un aspetto importante perché ci consente di dare continuità al percorso iniziato. Il merito va anche alla società, con cui c’è stato un confronto costante nella costruzione del roster. Dovremo essere bravi a crescere partita dopo partita: se riusciremo a farlo, allora potremo giocarci le nostre carte fino in fondo”.

In occasione del 50° anniversario dall’avvio delle attività sportive, il JFK lancia l’evento “4xBaseball”. Molto più di un torneo: è una settimana di sport, spettacolo e partecipazione che trasforma Mondovì e il Piemonte in un punto di incontro internazionale dedicato al baseball. Protagoniste in campo – ricordando Michele Rosso - saranno le selezioni Under 18 di Italia, Francia e Argentina, impegnate in un triangolare che porterà sul diamante giovani talenti del panorama europeo e sudamericano.

Il cuore dell’evento sarà il campo da baseball di Mondovì, che ospiterà i momenti più importanti della manifestazione, a partire dalla cerimonia di apertura del 29 marzo (ore 18.45), pensata come un vero e proprio momento di festa aperto a tutti. La serata unirà sport e intrattenimento, con musica dal vivo, DJ set e un’area street food che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera conviviale e coinvolgente. Un’occasione per vivere il baseball non solo come competizione, ma come esperienza collettiva, capace di unire appassionati, famiglie e curiosi.

Nei giorni successivi prenderanno il via le partite del torneo, con incontri distribuiti tra Mondovì e Torino, fino alla finale del 3 aprile, che decreterà la squadra vincitrice. Accanto alla dimensione sportiva, il programma prevede anche momenti dedicati all’inclusione, con una giornata speciale in cui lo sport diventa strumento di partecipazione per atleti con disabilità, e iniziative di solidarietà, come il torneo benefico al Golf Club di Cherasco.

A rendere ancora più speciale il 4xBaseball sarà la presenza di alcune leggende della Major League Baseball – Luis Sojo, Omar Vizquel e Orlando Hernandez -, che porteranno a Mondovì e nel Salone Einaudi della Provincia di Cuneo (giovedì 2 aprile alle 20.30) esperienze, storie e valori legati allo sport. Un evento che unisce competizione, spettacolo e impegno sociale, trasformando il baseball in un’esperienza aperta a tutti.

Siamo intorno alle metà degli anni Settanta quando Michele Rosso scopre e si appassiona al baseball, attraverso le cronache dei giornali e delle tv. Nel 1976 da questa sua passione nasce un progetto concreto: radunare i primi ragazzi, formare una squadra e introdurre uno sport allora poco diffuso sul territorio. Ecco la prima avventura del baseball a Mondovì con una formazione Juniores.

Da quell’iniziativa prende forma un percorso destinato a crescere nel tempo. Nel corso degli anni ’80 si sviluppa una vera e propria struttura sportiva: nascono le prime squadre giovanili, si consolida l’attività agonistica e la società inizia a farsi spazio nei campionati federali, fino ad arrivare – attraverso un lungo processo di crescita – all’attuale presenza in Serie B. Ma parlando di struttura, nasce e cresce il vero capolavoro di Michele, lo stadio del baseball monregalese, che costruisce seguendo passo passo i lavori.

Da quel 1976, un cammino lungo cinquant’anni che ha portato Mondovì a diventare una realtà di riferimento per il baseball piemontese. Ma al di là dei risultati sportivi, il dato più significativo riguarda l’impatto umano e sociale di questa esperienza.

In mezzo secolo di attività, oltre 4.000 ragazzi sono passati dal campo, trovando nello sport non solo un’opportunità agonistica, ma anche un ambiente educativo e formativo. Alcuni di loro hanno raggiunto traguardi di rilievo, vestendo la maglia delle nazionali giovanili e maggiori; molti altri hanno portato con sé valori e insegnamenti destinati a durare nel tempo.

Il suo contributo si è esteso anche a livello nazionale: negli anni ’90 è stato dirigente della Federazione Italiana Baseball Softball e ha fatto parte dello staff della Nazionale italiana che nel 1991 conquistò il Campionato Europeo, uno dei risultati più prestigiosi nella storia del baseball azzurro.

Ma al di là di meriti e cariche, per tutti, Michele Rosso è stato semplicemente “lo zio Michi”: una figura di riferimento capace di accompagnare intere generazioni nel loro percorso di crescita, dentro e fuori dal campo.