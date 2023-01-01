Il gusto delle montagne unisce Italia e Francia: torna il Festival della Cucina Popolare alpina

CUNEO CRONACA - Il Festival della Cucina Popolare alpina ritorna nel 2026 con una nuova edizione itinerante tra Italia e Francia, nel territorio delle Terre del Monviso. Un festival transfrontaliero che attraverso il “gusto” e i prodotti del territorio racconta Italia e Francia, Friuli, Dolomiti, Ubaye, Valle Stura e Valle Maira, Queyras.

A Jausiers, nel cuore della Valle dell’Ubaye, il festival propone un’esperienza autentica, con la partecipazione di chef e produttori provenienti da diverse regioni alpine, offrendo al pubblico un viaggio nei sapori e nelle tradizioni locali. Accanto, una piazza ricca di prodotti della terra, produttori, manufatti di artigiani.

Dopo il successo dello scorso anno, la nuova edizione sarà una due giorni di festa, condivisione e scoperta, che celebra l’identità alpina attraverso il gusto. E dall’Italia la musica: sabato sera arriva in Francia Occit’amo Festival (la kermesse che narra la tradizione occitana in musica da oltre 10 anni nelle Terres Monviso) e sarà la volta delle danze occitane con Lhi Destartavelà, mentre domenica in arrivo una corale da Racconigi, comune della pianura che si staglia ai piedi del Monviso.

E Jausiers sarà il via di un’edizione ricca che si muoverà, nel 2026, tra Francia, Valle d’Aosta, Castellar e la valle Bronda, la Liguria.