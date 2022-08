Il guado sul Gesso "salvato" dalla siccità, intanto si spera sempre in una struttura fissa

ADRIANO TOSELLI - Come promesso e previsto, il guado sul torrente Gesso tra Cuneo (Santuario degli Angeli) e Mellana di Boves, è stato riaperto a inizio luglio, proprio nei giorni in cui Patrizia Manassero, primo sindaco donna del capoluogo, varava la sua prima giunta.

Sulle due rive del torrente è stato visto come buon auspicio. In stagione siccitosa, pur con violenti temporali, si può sperare che duri sino all’autunno, alle copiose piogge che sempre arrivano tra settembre ed ottobre, anche se in tanti non rinunciano a sperare in una futura struttura ciclopedonale definitiva (richiesta è stata fatta già dalla scorsa amministrazione cuneese, di cui la Manassero era vicesindaco, nell’ambito dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza post Covid).

Per il momento il percorso è tornato a essere frequentato dai cuneesi per le loro passeggiate del fine settimana, nel Parco fluviale (di cui Boves continua a non fare parte) e verso Mellana (dove vi è stata la festa patronale a metà luglio, con le esposizioni nel circolo sino a fine agosto, per il concorso Parole ed Immagini; nello scorso fine settimana inoltre si sono viste riaprirsi le porte dell’Osteria, con la storica gestione Cavallo).

