Il Gruppo Micologico Cebano completa l'inventario dei suoi 4582 funghi essiccati

SERGIO RIZZO - Il Gruppo Micologico Cebano ha completato l’archiviazione e la catalogazione dei 4582 "exsiccata" del proprio Erbario micologico, che presto sarà sistemato nei locali del Museo del Fungo di Ceva.

Il presidente Giorgio Raviolo commenta: “Ringrazio i soci volontari del Gruppo che, per più di due anni, una sera alla settimana, hanno dedicato il loro tempo a questo impegno con passione e dedizione. È un’ulteriore importante gemma del nostro sodalizio dal punto di vista scientifico”.

Nell’Erbario sono contenuti exsiccata di funghi (esemplari di funghi essiccati), frutto del lavoro di ricerca di tanti soci che si sono succeduti negli anni. Gli esemplari più datati risalgono ai primi anni Settanta del secolo scorso. Si tratta di esemplari di tantissime specie, raccolti in Italia e in alcune parti d’Europa, con indicazione della specie e del genere, della data e del luogo di provenienza, del raccoglitore e, spesso, di chi li ha determinati.

Tutti questi dati erano indicati a mano su foglietti, che il Gruppo ha provveduto a trascrivere su nuovi cartellini e, al computer, numerandoli in un inventario. Tutto questo rappresenta una banca dati di informazioni scientifiche molto importanti, ora a disposizione per studi e ricerche.

"Abbiamo ordinato e catalogato tutte queste informazioni, con annotazioni e registrazioni al computer in un nostro programma apposito, completando l’inventario di tutti gli exsiccata presenti nell’Erbario. Alcune settimane fa abbiamo collaborato con uno studente dell’Università La Sapienza di Roma per una sua ricerca su una specie particolare di fungo tipica della Sardegna: nel nostro Erbario è presente l’exsiccata di questo fungo".

Sergio Rizzo