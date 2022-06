Il grande cinema con star internazionali all'AmiCorti Film Festival di Peveragno

CUNEO CRONACA - È ai nastri di partenza la quarta edizione di AmiCorti International Film Festival che prenderà il via il prossimo 10 giugno al Villaggio Cinema di Peveragno, in provincia di Cuneo, per 9 giorni all’insegna del grande cinema, con i riflettori puntati su giovani e temi sociali.

Il programma 2022 prevede ben 70 proiezioni, con 47 opere in nomination, 12 fuori concorso, 2 nella sezione “International Awards”, e 4 dedicate a contenuti importanti per AmiCorti che da sempre si propone, attraverso la cultura, di sensibilizzare su argomenti come emarginazione, disabilità, fragilità, violenza di genere.

Anche quest’anno la giuria d’eccellenza che valuterà i finalisti è costituita da nomi di spicco della settima arte, del teatro e della TV: la produttrice di Los Angeles di origine cuneese Gisella Marengo, Presidente Onoraria di AmiCorti IFF e coproduttrice di Ennio, Montea Robinson, CEO della Ghetto Film School di Los Angeles, l’attore Alberto Gimignani, l’attrice e casting directorAnna Zaneva, l’attore di Everything but a Man Jimmy Jean Louis, Marta Milans, attrice in uscita con il nuovo film Shazam 2 per Warner Bros, Nolan Gerard Funk attore di Glee e The Flight Attendant, l’attrice e conduttrice Andrea del Boca, l’attore e modello indiano Rajneesh Duggallper il cortometraggio; il regista, sceneggiatore e scrittore Giacomo Battiato, l’attore e regista teatrale Antonino Iuorio, la giornalista Rai Mariella Venditti, il regista Midia Kiasat, l’attrice Nana Ghana e lo scrittore statunitense, autore di testi teatrali e sceneggiature cinematografiche Roger Rueff per il lungometraggio; i giovani attori Will Brandt e Greta Esposito per l’animazione; l’attrice e regista Cristina Puccinelli e il Maestro Stefano Viada per il videoclip. Non mancherà poi la giuria dedicata alle opere dei giovani studenti e, novità di quest’anno, il Premio della Critica Cinematografica SNCCI.

Tanti e prestigiosi gli ospiti italiani e internazionali attesi, come Gabriella Wright, attrice che ha dato il volto alla Regina Claudia di Francia nella serie The Tudors e Viola nel film The perfect Husband, attivista umanitaria impegnata in campagne contro la violenza di genere e prevenzione dei suicidi, Steven Prescod, coprotagonista del film Feeling through nominato agli Oscar 2021, l’attore e regista Sergio Assisi, Patrizio Rispo, volto storico di Un posto al sole, Deborah Rennard (resa celebre dalla serie Dallas) e Al Sapienza (anche coprotagonista della prima stagione dei Sopranos nel ruolo di Mikey Palmice), la musicista, fashion blogger e volto tvKrystal Ann, l’attrice tedesca Teodora Djuric e Jacopo Gubitosi, General Manager di Giffoni Experience.

Annunciate anche le opere in concorso nelle diverse categorie:

Cortometraggio: BIG di Daniele Pini; CADE LA NOTTE SU DI ME di Bruno Ugioli, Riccardo Menicati; GOOD GIRL di Rahele Karami; ELOISE LOU di Marc Baradat; IL SEME DELLA SPERANZA di Nando Morra; LINFA VITALE di Fausto Franco; NEO KOSMO di Adelmo Togliani; PAPPO E BUCCO di Antonio Losito; TEN MINUS ON di Amir Masoud Hossini; THE LAST SHOWER di Nazanin Karimi; THE PROMENADE di Nico Falcone Georgiadis; THE PRICELESS ART di Mohamed Asif Hameed; UNA NUOVA PROSPETTIVA di Emanuela Ponzano.

Lungometraggio: NEIGHBOURS di Mano Khalil; DOG di Federico Alotto; EXPLORING THE PACIFIC NORTHWEST di Ian ANelson; THE DALAI LAMA SCIENTIST di Dawn Gifford Engle; KULBARF di Milad Mansouri; MIDEN AGAN di Alessandro Vantini; LE CAFE’ DE MES SOUVENIRS di Valto Baltzar; IL VASO di Michael Bertuoll; OPAL di Alan Bidard; FLY di Katia VonGarnier.

Animazione: A NIGHT AT THE CEMENTERY di Stelios Polychronakis; ADVENTURER’S LULLABY di Nari Hong; A DREAM OF HIMERA di Gianfrancesco Iacono; FORTRESS di Slawek Zalewski; MEETING FELLINI di Giuseppe Alessio Nuzzo; THE ANALOGY OF SPACE di Oleksandr Hoisan; THE LAST DAY OF THE DINOSAURS di Yang Wu; THE RIBBON di Jonathan Galland; SET ME FREE di Debabrata Kar; WOMANHOOD di Khalil Bin Rafiq, Tasmeem Binta Tajul.

Videoclip: ACS FRANCE di Jonathan Galland; HOME di P.J. Bracco; I HATE YOU di Federico Longo; LITTLE LAMB di Daniele Gangemi; MA VA A FINERI CHE di Raffaele Matrone; RESCUE ME di P.J. Bracco; TANTO di Roberto Villafane; SILENCE TO SILENCE di Daniele Gangemi.

IL PROGRAMMA:

I lavori del Festival, presentato da Karin Piffer e Gianmaria Aliberti Gerbotto, prenderanno il via il 10 giugno con le prime proiezioni, mentre dalle 17 si terrà la Cerimonia di Apertura con la perfomance d’eccezione di Al Sapienza e Deborah Rennardaccompagnati da un’orchestra di studenti del Metodo Suzuki.

L’11 giugno si terrà la Premiazione speciale del film "Fuoco Sacro" diretto da Antonio MariaCastaldo, dedicato al corpo dei Vigili del Fuoco Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, al corpo A. I. B. I. della Regione Piemonte (dalle 16:3O alle 18:OO) al termine della quale è previsto il concerto degli allievi del metodo Suzuki, filosofia educativa per l’apprendimento musicale che “nutre” il talento degli studenti stimolandone la maturità artistica e tecnica; il 12 giugno in programma una ricchissima proiezione cinematografica dalle 10 alle 23, mentre il giorno successivo saranno proiettate due pellicole a cui verranno assegnati due premi speciali: “Feeling Through” diretto da Doug Roland (dalle 15,30 alle 16,30) e "Ennio", diretto dalMaestro Premio Oscar Giuseppe Tornatore (dalle 16:3O alle 19:3O).

Il 14 giugno, mentre al Villaggio Cinema proseguiranno le rappresentazioni delle opere in concorso, al Museo del Cinema di Torino sarà assegnato proprio alla pellicola di Tornatore il Premio Speciale come Miglior Documentario e per la Produzione a Gisella Marengo, Gabriele Costa e Gianni Russo con la partecipazione di Marco Morricone (ore 16:00 con ingresso dalle 15:30). Il film sarà in proiezione eccezionale alle 20.30 al cinema Massimo Tre di Torino.

Il 15 giugno, dalle 16 alle 20, è in calendario un evento dedicato alla Women Empowerment per dare voce alle donne e sensibilizzare sul tema della violenza di genere, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Gabriella Wright con Chopra Foundation e Love in Action, Marta Milans e Krystal Ann per UNICEF, mentre il 16 giugno sarannoannunciati e premiati i vincitori di AmiCorti 2022 (dalle 17:00 alle 20:00). Gli appuntamenti proseguiranno il 17 giugnocon la proiezione e Premiazione Speciale al film “Resolution 819” diretto da Giacomo Battiato e si concluderanno il 18 giugno con la giornata di Cinema Education dedicata agli studenti (dalle 10:30 alle 12:30) e un grande party serale per darsi appuntamento al 2023.

Il programma completo di AmiCorti IFF 2022 è disponibile su www.amicorti.net