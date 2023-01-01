Il Giro d'Italia per la Pace fa tappa ad Alba: una giornata con scuole, associazioni e cittadini

CUNEO CRONACA - La città di Alba aderisce al Giro d’Italia per la Pace, l’iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani che attraversa l’Italia portando nelle comunità locali una riflessione sui temi della pace, del dialogo e della convivenza tra i popoli.

Venerdì 5 giugno Alba ospiterà la 71esima tappa del percorso nazionale, coinvolgendo scuole, associazioni, gruppi del territorio e cittadinanza in una giornata di incontri, testimonianze e momenti dedicati alla promozione della cultura della pace.

La giornata è il frutto di un lungo processo partecipativo che, nei mesi scorsi, ha visto il coinvolgimento di tutte scuole superiori cittadine e di associazioni del territorio, con l’obiettivo di costruire occasioni di confronto e sensibilizzazione rivolte in particolare alle giovani generazioni.

Un percorso che ha saputo unire voci diverse, e che non si ferma qui: dopo aver già trovato consenso trasversale tra i gruppi politici in commissione, verrà portata al prossimo Consiglio Comunale di Alba l'adesione alla rete nazionale delle Città per la Pace.

“Alba si mobilita per dire che non si può più stare in silenzio. In un momento in cui i conflitti armati si moltiplicano, il linguaggio della politica si fa sempre più bellicoso e la corsa al riarmo viene presentata come normalità, Alba sceglie di interrogarsi — insieme — su cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per ritrovare un modo diverso di stare al mondo e di gestire i contrasti. Il 5 giugno è quindi solo il primo appuntamento di un cammino concreto, che la città si impegna a portare avanti nei prossimi mesi e anni — con iniziative, politiche e scelte amministrative all'altezza di questo impegno” dichiarano le assessore Donatella Croce e Lucia Vignolo.

Il sindaco Alberto Gatto ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver aderito ad un progetto ampio e ambizioso come il Giro d’Italia della Pace. Alba è una città di Pace, una città che ha vissuto sulla sua pelle la lotta e la miseria che ora attanagliano altre parti del mondo. Per questo, riteniamo che non si parli mai troppo di Pace. È davvero un’occasione per coinvolgere tutta la cittadinanza, partecipare tutti insieme e dare il nostro piccolo contributo. Un ringraziamento sentito va agli assessorati al Protagonismo Giovanile e Politiche Sociali, rispettivamente guidati da Lucia Vignolo e Donatella Croce, insieme a tutte le ripartizioni, gli uffici, le scuole e le associazioni coinvolte che per settimane hanno lavorato per portare ad Alba un’iniziativa così importante costruendo un’intera giornata dedicata alla Pace”.

Il programma della giornata

Mattina – con le scuole superiori cittadine

La mattinata prenderà il via alle ore 8.30 con i cortei degli istituti scolastici cittadini che attraverseranno la città, portando la voce delle giovani generazioni nei luoghi della vita quotidiana. Alle ore 10.30, in Zona H, si terrà il momento centrale dedicato alla presentazione dei “doni di pace”, i progetti elaborati dagli studenti nel corso delle settimane precedenti attraverso attività di approfondimento e riflessione sul tema della pace.

Pomeriggio – con tutte e tutti

Alle ore 17.00, sempre in Zona H, i lavori realizzati dalle scuole saranno condivisi con la cittadinanza. Alle ore 17.30 partirà il corteo diretto verso Piazza Duomo, con una sosta ai Giardini della Regina in via Roma. Dalle 18.15 Piazza Duomo si animerà con letture, testimonianze, musica e momenti di partecipazione collettiva aperti alla città.