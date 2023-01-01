Il Giappone entra al castello di Racconigi: taccuini, acquerelli e visioni di Stefano Faravelli

CUNEO CRONACA - Domenica 13 settembre alle 17, al castello di Racconigi, è in programma l’inaugurazione della mostra Specchi del GIAPPONE. Stefano Faravelli al Castello di Racconigi e la presentazione del volume GIAPPONE. Taccuini dal mondo fluttuante, il nuovo Carnet de Voyage di Stefano Faravelli, edito da EDT.

Realizzata con il contributo della Fondazione CRC e ospitata nell’Appartamento cinese del Castello, la mostra, in collaborazione con EDT e con la partecipazione del Gruppo di Lettura di Carmagnola, mette in dialogo il lavoro di Faravelli con gli ambienti che custodiscono le testimonianze del gusto per l’Oriente coltivato dalla corte sabauda.

Taccuini di viaggio, acquerelli, album e strumenti dell’artista si confrontano con gli spazi che all’inizio del Novecento furono ridenominati “Appartamento Giapponese”, dando vita a un percorso che intreccia il Giappone immaginato dall’Europa con quello conosciuto e raccontato attraverso anni di viaggi, studio e osservazione.

Pittore, scrittore e orientalista, Faravelli ha dedicato una parte significativa della propria ricerca al Giappone, esplorandone paesaggi, tradizioni e cultura attraverso il disegno dal vero e il carnet de voyage.

La mostra restituisce questo percorso creativo e offre l’occasione di entrare nel processo che ha accompagnato la nascita di Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante (EDT, 2026).

Insieme all’autore, interverranno Filippo Masino, Direttore delle Residenze reali sabaude, Valerio Oderda, Sindaco di Racconigi, Alessandra Giovannini Luca, Direttrice del Castello di Racconigi, Laura Gallo, Responsabile delle collezioni storico-artistiche del Castello, Maurizio Liberti, Gruppo di Lettura Carmagnola, e Sergio Bestente, Editor EDT.

Chiuderà l’incontro la visita alla mostra e il firmacopie del Carnet de Voyage.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.