Il Gal Mongioie apre il bando Start Up non agricole: domande entro il 13 marzo 2026

MONTAGNA
SERGIO RIZZO - Il G.a.l. Mongioie, in attuazione della propria Ssl nell'ambito della programmazione Leader 2023 - 2027, ha pubblicato il Bando Sre04 "Start Up non agricole" n. 2/2025 - 2ª apertura. Il Bando è disponibile sul sito internet del G.a.l. Mongioie QUI.
Le domande di sostegno dovranno essere presentate tramite la procedura del sistema Piemonte obbligatoriamente entro le 12 di venerdì 13 marzo 2026.
Per eventuali richieste di informazioni, gli interessati possono inviare un'email all'indirizzo info@galmongioie.it.
