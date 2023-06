Il futuro sociale del territorio nella Plenaria di Cuneo 2040 del Consorzio Socio assistenziale

“Siamo molto soddisfatti della amplissima partecipazione che abbiamo registrato in questi mesi alle attività di Cuneo 2040 – commentano il Presidente e il Direttore del Consorzio, Giancarlo Arneodo e Giulia Manassero -. È il segno che siamo in tanti, sul territorio, ad avere a cuore i temi del sociale e a voler lavorare insieme per affrontare meglio le sfide che ogni giorno si manifestano. Sono emersi spunti interessanti, che aiuteranno in primis l’Assemblea dei Sindaci ma in generale tutti gli stakeholder del territorio a proiettarsi meglio nei prossimi anni, avviando fin da subito una serie di iniziative concrete per migliorare il nostro modo di fare welfare, sul territorio”.

“Il report conclusivo vuole essere una mappa per guidare la programmazione del Consorzio nei prossimi anni attraverso ambiti cruciali come i servizi e gli interventi, le risorse umane, la rete di tutti gli attori locali del sistema di welfare e il coinvolgimento della popolazione nella sfida dell’inclusione – anticipa Elisabetta Cibinel di Laboratorio Percorsi di Secondo welfare, che ha curato il report che verrà illustrato durante la Plenaria del 7 giugno -. Il percorso Cuneo 2040 è stato progettato per stimolare il più possibile la partecipazione degli enti del territorio; per questo motivo il report conclusivo potrà rappresentare un primo passo verso percorsi di confronto e coprogettazione sempre più solidi e strutturati, in cui tutti gli attori pubblici e privati del territorio possano dare il loro contributo".