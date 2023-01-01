Il futuro del nocciolo si coltiva a Cherasco: 100 espositori e prove direttamente in campo

CUNEO CRONACA - Un’area espositiva lunga circa 1 km con oltre 100 espositori, 200 marchi e 180 prove in campo effettuate direttamente nei 10 ettari di noccioleti destinati alle dimostrazioni pratiche: sono questi i numeri della seconda edizione de “Il nocciolo – Prove in campo”, in programma sabato 23 maggio a Cherasco, in via Meane.

L’evento, organizzato da Agrimpresa e Nocciolo Service, in collaborazione con Confagricoltura Cuneo, si pone come momento di confronto operativo tra agricoltori, tecnici e aziende della filiera corilicola, con un format costruito attorno alle prove svolte direttamente in campo.

La manifestazione coinvolgerà numerose realtà istituzionali e scientifiche del territorio: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cherasco, le organizzazioni di produttori Ascopiemonte, Piemonte Asprocor e Coricoop, la Fondazione Agrion, il Consorzio Tutela Nocciola Piemonte, l’Università di Torino e l’ASL CN2 con lo S.Pre.SA.L., a conferma della crescente attenzione verso il settore.

Per tutta la giornata i visitatori potranno osservare da vicino macchinari, attrezzature e soluzioni tecniche dedicate alla corilicoltura, oltre a partecipare ai dieci incontri organizzati presso l’area convegni dove si alterneranno incontri tecnici e momenti di formazione, volti a proporre nuove soluzioni nella gestione dei noccioleti.