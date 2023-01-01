Il fungo cebano "sale" sul grattacielo della Regione: presentata la 64esima Mostra

SERGIO RIZZO - E' stata presentata ufficialmente presso il grattacielo della Regione Piemonte, a Torino, la sessantaquattresima edizione della Mostra del Fungo di Ceva. Una delegazione formata dal Sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e dal Presidente del Gruppo Micologico Giorgio Raviolo, è stata ricevuta dall'assessore a Commercio, Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca, Turismo e Sport Paolo Bongioanni, al quale, è stato illustrato il programma dell’evento.

In dono, è stato donato anche un prezioso cesto di magnifici funghi, direttamente dal Cebano. Funghi che saranno protagonisti nella manifestazione in programma sabato 20 e domenica 21 settembre nelle vie e piazze di Ceva. “L’amministrazione Comunale di Ceva – spiega il sindaco Mottinelli – è grata alla Regione Piemonte per la grande attenzione dimostrata verso l'evento”.

