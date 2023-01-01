Il freddo irrompe dal Nord Europa: in arrivo minime sotto zero in Granda e neve in quota

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Il transito di aria fredda in quota, associato alla discesa di una vasta area depressionaria dalle regioni scandinave, favorisce l’intensificazione della ventilazione, con l’innesco di intensi venti di foehn che, in serata, interesseranno i settori settentrionali ed orientali della regione fin verso le quote di pianura.
Condizioni più stabili - riferisce Arpa Piemonte - sono attese per martedì 18 novembre, mentre mercoledì il fronte perturbato proveniente dal Nord Europa si abbasserà ulteriormente di latitudine, determinando nel corso della giornata un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con deboli nevicate sulle Alpi nella mattinata successiva.
Si segnala una marcata diminuzione delle temperature da martedì, con valori minimi che mercoledì, in pianura, potranno scendere al di sotto
degli 0 °C tra Astigiano e Alessandrino.
Martedì 18 novembre
Nuvolosità: al mattino cielo poco nuvoloso in montagna e parzialmente nuvoloso in pianura; generalmente soleggiato dal pomeriggio.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in ulteriore marcato calo sui 1300 metri con valori sui 1500 metri sui rilievi compresi tra Alpi Cozie e Appennino.
Venti: al mattino da nord sulle Alpi e da nordest altrove, moderati sui rilievi meridionali e sulle pianure di Astigiano ed Alessandrino, deboli altrove; dal pomeriggio in rotazione da nord-ovest sulle Alpi in attenuazione nei medio-bassi strati.
Mercoledì 19 novembre
Nuvolosità: al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso per transito di velature e locali addensamenti sul settore pedemontano, al pomeriggio graduale aumento della copertura.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in ulteriore diminuzione sui 1000 metri con valori sui 1500 metri sui rilievi compresi tra Alpi Cozie e Appennino.
Venti: moderati in montagna, rapida rotazione da sud-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, deboli variabili in pianura.
Giovedì 20 novembre
Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino ed irregolarmente nuvoloso al pomeriggio.
Precipitazioni: al mattino deboli sparse sui rilievi alpini nordoccidentali e sul Verbano, fenomeni più sporadici al pomeriggio. Quota neve sui 600 metri.
Zero termico: in marcato calo sui settori alpini sui 700-1000 metri, stazionario sui 1000-1100 metri sui restanti settori.
Venti: sudoccidentali sulle Alpi, meridionali sull'Appennino e variabili sui restanti settori, di intensità moderata sui rilievi meridionali e
generalmente debole altrove.