Il film-evento su Ezio Bosso al cinema Vittoria di Bra sostiene anche gli "Amici di Daniela"

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - "Ezio Bosso. Le cose che restano", di Giorgio Verdelli, è il docufilm-evento per entrare nel mondo dell'artista che ha fatto dell'amore per l'arte la sua ragione di vita. Sarà proiettato al Cinema Vittoria Multisala a Bra, in provincia di Cuneo, solo nei giorni 4-5-6 ottobre, alle 21. Realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Dal regista e dai produttori di "Paolo Conte, Via con me", un nuovo, appassionante documentario musicale, anche questo presentato in anteprima nella sezione Fuori Concorso della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Al centro della carriera e dell'esistenza di Ezio Bosso (1971-2020),che è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che professionali, c'è sempre stato l'amore per l'arte, vissuta come disciplina e ragione di vita.

Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso la raccolta e la messa in fila delle sue riflessioni, interviste, pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario. La narrazione è stratificata in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Le parole dell'artista si alternano alla sua seconda voce, la musica, e alle testimonianze di amici, famiglia e collaboratori che contribuiscono a tracciare un mosaico accurato e puntuale della sua figura.

Portatore di un potente messaggio motivazionale nella sua vita e nella sua musica, Ezio Bosso è stato e sarà sempre una fonte d'ispirazione per chiunque vi si avvicini. “Una presenza, non un ricordo”, come racconta lo stesso regista del film, Giorgio Verdelli. All'evento di Bra parteciperà l’associazione “Gli Amici di Daniela Onlus”, alla quale verrà destinato parte del ricavato per i progetti in corso. Sarà in vendita anche il libro della fondatrice Daniela Gazzano intitolato "Le storie magiche della radura incantata” (Salani Editore).

L'autrice, affetta da Locked-In Syndrome, ha potuto sfondare, con oltre 100.000 battiti di ciglia, il muro di silenzio che la teneva separata da tutti e ritrovare i suoi affetti, come la fata bianca di queste fiabe. Da allora la sua famiglia, amici e volontari, hanno dato vita all'associazione no-profit Gli amici di Daniela Onlus, impegnandosi ad aiutare e tutelare le persone con esiti da coma e le loro famiglie, creando progetti come 'Casa D' Mare' e “Brainfood”.

Per info e prenotazioni: 339 1213519. info@cinemavittoriabra.it

