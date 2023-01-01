Il Duo Maclé a Cuneo per Incontri d'Autore: un viaggio tra Brahms, Ravel e Piazzolla

CUNEO CRONACA - Domenica 22 febbraio, alle ore 16,30, a Cuneo, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, è in programma l’appuntamento con il Duo Macle’, formato da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi. Le due pianiste si esibiranno in un concerto per pianoforte a quattro mani dal titolo “X 3”, un percorso musicale che conduce dalla Mitteleuropa alle due Americhe.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Crc, della Fondazione Crt, Banco Azzoaglio e il patrocinio del Comune di Cuneo. Per info su biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it, cell. 333.4984128 – 393.3314628.

Programma

Johannes Brahms 3 Danze Ungheresi (vol. I)

- n. 1 in sol minore (Allegro)

- n. 8 in la minore (Presto)

- n. 5 in fa diesis minore (Allegro)

Maurice Ravel 3 brani da Ma mère l'Oye

- Laideronnette, Impératrice des pagodes

- Les Entretiens de la Belle et la Bête

- Le Jardin féerique

Sergej Rachmaninoff 3 brani dall’op. 11:

- Barcarola

- Scherzo

- Valzer

Scott Joplin 3 Ragtime

- Magnetic rag

- Ragtime dance

- Elite syncopation

George Gershwin 3 Preludi

- Allegro ben ritmato e deciso

- Andante con moto e poco rubato

- Allegro ben ritmato e deciso

Astor Piazzolla 3 Tanghi

- Adiós nonino

- Escualo

- La muerte del Ángel

Maclé, termine francese derivante dalla gemmologia, può indicare cristalli della stessa specie aventi orientamento differente, cristalli geminati a forma di stella e, secondo il francese antico, macchie. L’idea è quella di rappresentare la poliedrica musicalità e la versatilità delle due interpreti sulla base delle specifiche e peculiari sensibilità artistiche per la creazione dell’unicità nella fusione sonora e interpretativa.

Il Duo Maclé, Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, si forma e perfeziona con Marcella Crudeli. Accoglie nel proprio repertorio brani classici e si apre a ricerche stilistiche contemporanee. Si esibisce, fra gli altri, presso il Teatro della Gioventù di Genova, il Miela di Trieste, la Sala del Vasari di Napoli, il Salone Estense di Varese, Casa Donizetti e Sala Piatti di Bergamo, il Teatro Alfieri di Torino; il Teatro delle Erbe, la Palazzina Liberty, Casa Verdi, la Biblioteca Sormani e il Teatro Dal Verme di Milano; l’Auditorium del Gonfalone, il Teatro Marcello, la Sala Baldini, il Teatro Valle e il Forum di Cultura Austriaco di Roma. Suona in diverse stagioni musicali e per istituzioni europee: Festival Musique à la source Chaudfontaine (Belgio), Portenkirche Fürstenzell (Germania), Fundación Segovia Linares, Veladas Musicales Baeza, Festival Internacional de Música La Rambla (Spagna), Loucen (Repubblica Ceca). Tiene concerti a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York, Vilnius e collabora con Temp’óra International Meeting Bordeaux, Bergen Community College NJ, Conservatorio Hidalgo di Malaga, Unione Lettori Italiani, Milano Classica, Simc Italia, Epta Italy, Rovere d’oro, Novurgìa, Musica Aperta, Book City Milano, Flying Notes Fazioli Malpensa, Ospedale Niguarda, Piano City Milano (nello spettacolo Piano Boat. Un treno sull’acqua, con Quirino Principe, dedicato all’opera di Azio Corghi Un petit train du plaisir). Il Maclé partecipa a progetti internazionali per la promozione della musica nuova con compositori e interpreti. Costituisce il Trio Elié, con il percussionista Elio Marchesini, con cui offre una proposta musicale originale alla ricerca di nuovi modi comunicativi e sonorità timbriche. A partire da un repertorio classico si sperimenta in una lettura multidimensionale aprendosi a sfide interpretative con incursioni nel mondo del jazz, del minimalismo e del rock progressive.