Il dottor Mario Frusi di Noosoma "richiesto" tornerà anche nell'ambulatorio di Cuneo

CUNEO CRONACA - Dopo aver annunciato la fine della sua attività su Cuneo, Mario Frusi di Noosoma si è dovuto ricredere: ha ricevuto troppe preghiere di continuazione da persone che mal si adattano all’idea delle sole consulenze in videochiamata e, con un certo sforzo organizzativo, si è attivato per rientrare almeno mensilmente nel poliambulatorio Primo di corso Giolitti.

La presenza nel poliambulatorio di Cuneo avrà cadenza mensile ed eventualmente il dott. Frusi sarà disponibile in video conferenza. La sede di Cuneo, presso Poliambulatorio Primo, è in corso Brunet 13. Per informazioni e prenotazioni: 0171.634261; info.cuneo@centridentisticiprimo.it

La sede di Sanremo si trova presso Sanremo Medica, in corso Garibaldi 82. Per informazioni e prenotazioni: 0184.1951004 / 377.3934315; info@sanremomedica.it.