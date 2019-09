"Il doposcuola è un'iniziativa privata che nulla ha a che vedere con l'offerta formativa della Scuola di Valle di Monterosso Grana"

Riceviamo dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Riberi" di Caraglio che si estende anche alla Scuola di Valle di Monterosso Grana, Raffaella Curetti, e pubblichiamo: "In data 10 settembre sul vostro quotidiano online è apparsa la notizia titolata "Arriva il doposcuola per gli alunni della Valle Grana che hanno iniziato il nuovo anno a Monterosso", un articolo privo di firma, che contiene alcune citazioni di non meglio specificate persone dell'"amministrazione del Comune di Monterosso Grana".

L'articolo è corredato da tre immagini della scuola primaria di Monterosso Grana, facente capo all'istituto comprensivo "Riberi" di Caraglio, da me diretto. L'articolo accosta in modo a mio parere equivoco le attività didattiche della scuola all'iniziativa di un'associazione privata che proporrà attività di doposcuola (a pagamento) sempre sul territorio di Monterosso Grana. Ritengo doveroso precisare che si tratta di un'iniziativa privata e a scopo di lucro che NULLA ha a che vedere con l'offerta formativa della scuola.

Tale iniziativa infatti si svolgerà in altri locali e, pur essendo a conoscenza della proposta, la scuola statale di Monterosso Grana e l'Ic "Riberi" di Caraglio non hanno alcun legame concreto con le iniziative che l'associazione citata ha in cantiere. La precisazione è obbligatoria, nel rispetto delle altre associazioni culturali, sportive, ludico ricreative private operanti nel territorio, e per chiara volontà di ribadire lo status di scuola statale, gratuita e autonoma dell'istituto che mi pregio di dirigere.

Le attività che arricchiscono il piano dell'offerta formativa dell'Ic di Caraglio sono sempre gratuite e aperte a tutti. Ringrazio gli "amministratori" del comune di Monterosso Grana per gli auguri di buon anno scolastico, ma chiedo che in nessun modo la scuola primaria di Valle venga strumentalizzata per promuovere iniziative pur interessanti e lodevoli, ma private. Grazie per l'attenzione".

Raffaella Curetti, Dirigente Istituto Comprensivo "Riberi" Caraglio

---------

La Dirigente fa riferimento a un articolo da noi pubblicato che si basa escusivamente sul comunicato inviatoci nella giornata di martedì 10 settembre dall'Amministrazione comunale di Monterosso Grana