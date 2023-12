Il dono di Natale è un pasto a chi è in difficoltà: la solidarietà di ristoranti e associazioni di Cuneo

CUNEO CRONACA - Un'ondata di calore e solidarietà ha invaso Cuneo questo Natale, grazie all'iniziativa "Natale di Solidarietà 2023". Diverse associazioni locali hanno unito le forze per rendere speciale il Natale di molte famiglie in difficoltà. La generosità è stata dimostrata dai soci di numerose organizzazioni, tra cui Rotary Club Cuneo, Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare, Distretto Rotary 2032, Fondazione Lovera Onlus Cuneo, Caritas Diocesana di Cuneo, Società di San Vincenzo de Paoli ACC Cuneo ODV, Avis Comunale Cuneo, Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda, Soroptimist Cuneo, Zonta Club Cuneo e Rotaract Club Cuneo Provincia Granda.

Queste organizzazioni hanno reso possibile la distribuzione di 361 pasti a 131 famiglie, avvenuta domenica 24 dicembre. Ogni famiglia ha ricevuto in dono un panettone, cortesia dei giovani del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda. Inoltre, i bambini di queste famiglie hanno ricevuto un totale di 79 giocattoli, scelti e imballati individualmente in base all'età, mentre 10 neonati e bambini piccoli sono stati omaggiati con vestitini. I giocattoli sono stati in parte donati dal Distretto Rotary 2032, e in parte acquistati dai commercianti locali di Cuneo, così come i vestiti per i più piccoli, acquistati da una socia del Rotary Club Cuneo.

Un grazie speciale va ai ristoranti coinvolti nell'iniziativa: Cit Ma Bel, I Goliardi, Il Grill del Lovera, La Volpe dalla pancia piena e Open Baladin di Cuneo. Questi ristoranti hanno preparato un ricco menù natalizio che includeva antipasti vari, lasagne verdi con zucca e borragine, coscia di pollo al forno con patate, e per dessert tiramisù, panettone, clementine e frutta secca, accompagnati da una selezione di bevande. I ristoratori hanno inoltre partecipato attivamente alla distribuzione dei pasti, consegnandoli personalmente alle famiglie, vestiti da Babbo Natale.