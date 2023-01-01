Il documentario su Mimmo Lucano e l'esperienza di Riace al Don Bosco di Cuneo

CUNEO CRONACA - Venerdì 28 novembre, alle 20,30, la sala della comunità Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo propone il film documentario di Shu Aiello e Catherine Catella su Mimmo Lucano e la vicenda giudiziaria che ha smantellato un modello di integrazione famoso in tutto il mondo: “Un paese di Resistenza”. (Italia, Francia, Belgio, 2024, Documentario, 97 min.)

Un inno alla vita e alla speranza ma anche la storia di una nuova emorragia sociale, uno spopolamento di ritorno. Lucano, con la sua visione, ha saputo applicare nella pratica tutte le teorie filosofiche sulla “restanza”, sull’abbandono delle aree interne, sulla necessità di fare incontrare – come lui stesso dice nel documentario – “persone in cerca di case con case in cerca di persone”.

Precederà il film un cortometraggio dello Studio Frènel di Torino, “Distanzia”. Seguirà un talk con il SAI Cuneo circa le esperienze dell'accoglienza diffusa sul territorio, in dialogo con le voci di Riace e un collegamento con Gianfranco Schiavone, studioso di migrazioni, componente del direttivo dell’Asgi e presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste.

Dopo vent'anni di armonia, l'arresto del sindaco Domenico Lucano costringe Riace, piccolo paese di Calabria simbolo per l'accoglienza dei migranti, a un doloroso dilemma: resistere o scomparire? La fotografia di un avvenimento senza precedenti nella storia politico-giudiziaria italiana, secondo capitolo scritto dalle registe dopo Un paese di Calabria.

Biglietti: Intero 6 euro Ridotto 5 euro

Tessera 10 ingressi 40 euro

I biglietti si possono acquistare in cassa, quando la Sala è aperta per altri eventi in programma (dopo l’inizio dell’evento) o il giorno della proiezione, apertura cassa mezz’ora prima dell’evento.