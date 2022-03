Il cuore grande della nostra provincia: secondo viaggio "della speranza" dalla Polonia a Cuneo

CUNEO CRONACA - Nella notte di lunedì 21 marzo sono finalmente giunte a Cuneo due famiglie di profughi ucraini composte da un papà, due mamme, 4 bambini e un adolescente. Il viaggio "della speranza" è stata organizzata da Conitours, con l’impegno in prima persona del presidente Beppe Carlevaris, grazie ai propri collaboratiori in Polonia e con la sinergia della Caritas Diocesana e dell’associazione Sapori Reclusi.

Il coordinamento in Polonia è stato svolto grazie a Padre Marek, pastore della chiesa protestante, a Dimitry e a Barbara Huber Carlevaris, che ha accompagnato i profughi personalmente dalla città di Rzeszow, poi all’aeroporto di Cracovia e con volo Ryanair giunto a tarda serata a Caselle. Di qui con la navetta fino a Cuneo, dove le due famiglie sono state ospitate all’Hotel Lovera Palace, dove Giorgio Chiesa ha accolto il gruppo e offerto loro il pernottamento.

Dopo le operazioni sanitarie obbligatorie effettuate presso il Meet Point di Cuneo, le due famiglie sono state prese in carico dalla Caritas Diocesana di Cuneo e alloggiate in un appartamento in Cuneo, dove potranno finalmente ritrovare la sicurezza e la serenità che tanto attendevano dopo la drammatica fuga dalle città bombardate.

All’arrivo nell’alloggio assegnato è stato un susseguirsi di emozioni, abbracci e pianti; ad accoglierli le volontarie della Caritas - Caterina, Cristina, Giusy e Elisabetta - che hanno lavorato una settimana per mettere a punto l’alloggio e i servizi interni. Ognuna di queste persone ha messo tutto il suo cuore per creare calore e vicinanza a queste persone che nel giro di 24 ore si sono ritrovate la loro vita rinchiusa in uno zaino.

IL RACCONTO

"Siamo pronti a partire”, arriva alle prime ore dell’alba di sabato 19 marzo, festa del Papà, la telefonata a Beppe di Barbara dal centro accoglienza di Korchova in Polonia ai confini con l’Ucraina. Prosegue Barbara: "Ci sono due famiglie, due mamme, un papà, tre bambini e un ragazzo che sono scappati dagli orrori della guerra e sono da portare in Italia al più presto".

Momenti di concitazione, bisogna trovare il mezzo di trasporto. Non c’è tempo per un pulmino dall’Italia, in Polonia sono introvabili. Idea: lunedi sera c’è un volo Ryanair Cracovia/Torino, scambio di telefonate con Giorgio di Visitpiemonte, Armando di Conitours, decisione presa: si prenota.

La macchina della logistica si mette in moto: a Rzeszow, Marek il pastore della Chiesa protestante e Dmitry sanno cosa fare e lo fanno bene. A Cuneo Caterina e Giampiero della Caritas Diocesana di Cuneo si occupano dell’accoglienza. Detto fatto, è disponibile un appartamento ma bisogna attrezzarlo, pulirlo e riassettarlo per ricevere le due famiglie. I volontari Caritas si mobilitano, sono veloci, organizzatissimi, motivati, felici. Ci sarà da lavorare sodo sabato e domenica e l’appartamento sarà pronto per lunedi.

Nel frattempo dalla Polonia Dmitry raccoglie le foto dei documenti degli sfollati, c’è un dubbio con un documento di un bambino, è una complicazione per la prenotazione del volo, quasi rassegnato chiamo il call-center Ryanair dove da Milano, Giulia l’operatrice, mi ascolta, capisce, mi mette in attesa, risolve il problema: voli confermati.

Lunedì mattina si parte da Rzeszow per Krakow, nei trolley gli effetti personali e quei pochi più cari che manterranno il legame con la propria terra di Ucraina. La mente di queste persone si porta dietro la casa distrutta, gli amici rimasti, la paura, le bombe. Dmitry, russo di San Pietroburgo, nasconde il suo disagio per quello che sta accadendo, ha fatto la sua scelta già alcuni anni fa trasferendosi in Polonia con la famiglia.

Saluti, abbracci, pianti, ringraziamenti, Marek sembra imperturbabile, dissimula sicurezza per non far preoccupare le famiglie, ma è commosso, una nuova vita attende queste persone in Italia. Domani ricomincerà ad accogliere in Polonia altre mamme e bambini.

Barbara ha scelto di fare il viaggio con le famiglie e le rassicura, racconta della nostra gente e la terra cuneese. In tarda serata il volo è atterrato a Caselle. Controlli della Polizia di Frontiera alla quale Barbara consegna i documenti, le lettere, spiega il problema del documento, gli agenti sono comprensivi, capiscono la situazione, danno istruzioni e lasciano uscire il gruppo.

Con Beppe e Giorgio ci incontriamo all’uscita dell’aeroporto, ci salutiamo, cerchiamo di trasmettere sicurezza e tranquillità, perché, più che di parole, di questo le persone hanno bisogno. Partiamo per Cuneo con un auto e l’ormai famoso Conibus, arriviamo nella notte in hotel messo a disposizione da Giorgio e Stefania che ci attendono e accolgono le famiglie stanche, riposeranno alcune ore.

Martedi mattina affidiamo le famiglie alla Caritas diocesana, dopo i controlli sanitari vengono accompagnati dai volontari in appartamento dove vengono sistemati, aiutati, accuditi. Non hanno bisogno di essere consolati, lo squardo è fiero, il viso dei bambini inizia a rilassarsi, i loro occhi finalmente si illuminano. Saranno seguiti e accompagnati dai volontari nel loro percorso di integrazione. Siamo tutti stanchi, ma qualcosa di buono l’abbiamo fatto.

Inizia una nuova vita. Il nostro Piemonte, la nostra provincia accolgono, andiamone orgogliosi.