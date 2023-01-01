Il Cuneese tra memoria, montagna e sviluppo: il nuovo numero de "Il presente e la storia"

CUNEO CRONACA - E’ uscito il n. 107 de “Il presente e la storia”, numero che pone la lente di ingrandimento sulla collina e la montagna della provincia di Cuneo. Così, nel lungo e approfondito saggio di Edoardo Taricco lo sviluppo socio-economico del comprensorio Alba-Langhe-Roero è studiato a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri. Mettendo in luce le peculiarità di un modello adattato al territorio e totalmente diverso da quello fordista, vincente nell’area torinese, si seguono i momenti salienti, le imprese, gli uomini che hanno trasformato la terra della Malora in una delle aree più prospere del Piemonte.

Attenti agli aspetti meno noti della cultura della montagna, gli animatori dei “Passaggi di vento” dedicano l’edizione 2024 degli incontri di Chiappera al cuore più profondo del legame dell’uomo con il suo territorio. Con sguardo rivolto agli studi antropologici di Ernesto De Martino, il “mondo magico” della montagna si dipana così tra creature mitiche e presenze simboliche, facendosi radice di una cultura popolare spesso in contrasto con quella egemonica.

Il ritorno ai temi resistenziali è rappresentato invece dall’approfondimento di Carlo Bovolo sull’interessante archivio personale di “Valter”, al secolo Luigi Mondino, partigiano nella Valle Corsaglia, funzionario pubblico e sindaco di Montanera. Infine, Gianluca Cinelli e Patrizia Piredda, curatori del progetto MemoGen avviato nel 2024 e non ancora giunto a conclusione, raccontano come attraverso la raccolta di centinaia di videointerviste realizzate si sia voluta esplorare l’eredità della Seconda guerra mondiale nella terza generazione.