Droni e intelligenza artificiale per salvare ponti e gallerie: un cuneese tra i migliori giovani ricercatori d'Italia

CUNEO
CUNEO CRONACA - Dieci finalisti, cinque ricercatrici e cinque ricercatori, selezionati tra le migliori candidature provenienti dalle università italiane: sono loro i protagonisti della XV edizione del Premio GiovedìScienza, che anche quest’anno valorizza il talento, il rigore scientifico e la capacità di raccontare la ricerca al grande pubblico. Un gruppo eterogeneo per provenienza geografica, discipline e percorsi accademici, che rappresenta il meglio della giovane ricerca italiana: dalle scienze della vita all’ingegneria, dalle neuroscienze alle scienze sociali, fino alle tecnologie per l’innovazione e la sostenibilità.
Tra i finalisti del Premio figura anche il cuneese Marco Martino Rosso, 30 anni, oggi assistant professor presso la Aarhus University in Danimarca. Dopo la Laurea Triennale e la Laurea Magistrale in Civil Engineering al Politecnico di Torino, ha sviluppato un percorso di ricerca internazionale dedicato alla sicurezza e alla manutenzione delle infrastrutture.
La ricerca presentata si concentra sull’utilizzo di tecnologie intelligenti per monitorare ponti, gallerie e opere civili, con l’obiettivo di individuare in anticipo segnali di degrado e prevenire danni strutturali. Il progetto integra droni, robot terrestri, sensori e sistemi di intelligenza artificiale per raccogliere e analizzare dati in tempo reale, identificando microfessure, corrosione e anomalie nelle vibrazioni delle strutture. Un approccio innovativo che punta a trasformare il modo in cui vengono gestite le infrastrutture esistenti, migliorando la manutenzione preventiva, ottimizzando le risorse e aumentando la sicurezza del patrimonio costruito. Una sfida resa ancora più urgente dopo tragedie come il crollo del Ponte Morandi, che ha evidenziato la necessità di sistemi di controllo più efficaci e tempestivi.
Il Premio, promosso dall’Associazione CentroScienza Onlus e giunto alla sua XV edizione, si distingue per il suo duplice obiettivo: sostenere concretamente il lavoro delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori under 35 e promuovere una comunicazione scientifica sempre più chiara, accessibile e consapevole.
In questi quindici anni il premio ha valutato oltre 950 candidature e visto la partecipazione di 525 ricercatrici e 431 ricercatori under 35, coinvolgendo più di 1500 studenti e studentesse nella giuria popolare. Cento le candidature pervenute per l’edizione 2026: 64 ricercatrici e 36 ricercatori provenienti da 14 regioni italiane, valutate da 127 referees.