Il cuneese Guido Olivero secondo al concorso "Parole e sguardi del nostro lavoro"

CUNEO CRONACA - Si è concluso il Concorso Parole e sguardi del nostro lavoro. Passione, bellezza ed emozioni per evolvere oltre il presente verso nuovi paradigmi promosso dall'area Art&Management. "Le fotografie e gli scritti pervenuti erano tutti molto interessanti - scrivono gli organizzatori - e si ringraziano i partecipanti per la capacità di esprimere attraverso fotografie e parole la passione, la bellezza e le emozioni che accompagnano l’evoluzione del ruolo del management delle risorse umane".

Nel corso della cena di gala del 7 ottobre sono stati proclamati i vincitori e consegnati i premi. Nella sezione scritti, il cuneese Guido Olivero, in rappresentanza del Piemonte e della Val D'Aosta, è stato classificato secondo con lo scritto dal titolo Paradigmi HR. Di seguito il testo integrale:

"Il cane è il miglior amico dell’uomo. Il gatto no.

Se vi hanno chiamato a gestire le Umane Risorse, sappiate che vi hanno regalato dei gatti.

Questi hanno una fierezza interiore che li rende ad un tempo affascinanti e spesso anche temibili.

I gatti non cessano mai di studiare la situazione, neppure quando sono prodighi di gesti affettuosi. Vogliono sempre capire fino a che punto fidarsi dell’organizzazione, quali qualità di vita può offrirgli e quale libertà.

Sulla base di quello che intuiranno, gli daranno molto, poco oppure nulla. I gatti fanno il loro ingresso nell’organizzazione, l’annusano, prendono confidenza con il luogo.

Se il cibo arriva puntuale, e se l’ambiente è confortevole difendono la casa dai topi e sono amabili.

Se mancano queste cose miagolano.

Se non ottengono nulla, miagolano più forte.

Se neppure così le cose cambiano, iniziano a danneggiare le suppellettili e gli oggetti di casa.

Se non ottengono nulla cambiano strategia.

I meno coraggiosi, i meno forti restano per mancanza di alternative, ma diventeranno apatici, timorosi. I migliori, invece, se ne andranno di punto in bianco, senza preavviso e in un giorno qualsiasi, avendo sedotto un nuovo padrone.

Quindi, caro Capo del Personale, se non vuoi perdere i migliori dovrai sin dall’inizio del loro arrivo nell’organizzazione coccolarli al meglio dandogli il miglior cibo e creandogli il giusto ambiente".