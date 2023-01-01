Il coraggio delle donne: riflessioni su una giornata simbolo che va oltre il 25 novembre

CUNEO CRONACA - "Serata veramente indimenticabile quella del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al teatro Salomone di Cherasco. Ad accogliere il numeroso pubblico sono stati il sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti, la consigliera alla Cultura Mara De Giorgis, l’assessora all’Istruzione Stefania Allasia, la consigliera Cristina Gardinali, moderatrice dell’incontro, e la consigliera regionale Giovanna Pentenero, che hanno evidenziato quanto di concreto sia stato pianificato a tutela delle donne.

Tra i protagonisti di spicco, Violeta Diamante, coautrice del romanzo Un amore caro, da cui è tratto lo spettacolo teatrale magistralmente interpretato dalle attrici Fulvia Roggero, autrice della drammaturgia e regista, ed Elisa Mina. Le due hanno dato vita a una performance toccante: la storia di due donne, madre e figlia, due generazioni accomunate da un grande dolore – truffa affettiva online e cyberbullismo – ma sostenute dalla forza del loro legame, che le sprona a denunciare l’accaduto, comprendendo di essere vittime e non artefici delle proprie disgrazie.

Uno spettacolo che, per la sua tematica e il suo realismo, dovrebbe assolutamente approdare nelle scuole. Il messaggio di questo progetto, nato come sprone per la prevenzione, è infatti pensato appositamente per gli ambiti scolastici.

Accuratamente dettagliato il discorso di Massimo Incorvaia, rappresentante della Guardia di Finanza in pensione, che ha sottolineato l’importanza di trovare il coraggio di denunciare queste situazioni, affinché le forze dell’ordine possano smascherare le organizzazioni criminali. Particolarmente significativa è stata la presenza del pubblico maschile, un segnale importante in una giornata simbolica.

Il discorso di Violeta Diamante è stato autentico, sentito ed emozionante, e la sua presenza, dopo le vicissitudini di salute, ha reso il messaggio di speranza per tutte le donne ancora più potente. Violeta ha sottolineato quanto sia evidente – in ciascuna di noi presenti – che, unite e determinate, ognuna può contribuire a cambiare il corso della vita di chi sta subendo ingiustamente violenze

La presenza di Rai Parlamento ha suggellato l’evento, che verrà riproposto e trasmesso su RAI 3 martedì 9 dicembre alle ore 10.45. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno di Città di Cherasco, Fondazione CRC, Gemini Project.

Sono stata veramente onorata dell’invito di Violeta Diamante a questo spettacolo, che mi ha arricchito di forti emozioni, il tutto condiviso con piacere con la mia amica Paola Bovero. Questo articolo verrei dedicarlo ad una mia amica, Mariella B. scomparsa prematuramente,una figura impegnata nella difesa delle donne con il suo operato presso Telefono Donna, che sia di monito a tutti affinché non sia solo in rilievo la giornata del 25 novembre, ma che ognuno possa fare la sua piccola parte per dare voce e un aiuto concreto a tutte le donne che hanno bisogno di tornare a vivere serenamente il proprio percorso di vita in un contesto giusto ed appropriato".

Lorena Giubergia