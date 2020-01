Il conduttore Rai: "In fase di montaggio la citazione di Vicoforte è mancata per mio errore"

Emilio Casalini, autore e conduttore del programma "Generazione Bellezza" su Rai 3 che, nella sua prima puntata, si è soffermato sulla narrazione del santuario di Vicoforte, risponde con una lettera al chiarimento del sindaco del Comune della provincia di Cuneo Walter Roattino (leggi QUI) che ha voluto esprimere il suo "rammarico per il fatto che durante la trasmissione il santuario sia stato accostato al Comune di Mondovì e non a Vicoforte".

"Riguardo al giusto risentimento del sindaco di Vicoforte e dei suoi concittadini per la mancata citazione del corretto Comune in cui risiede la basilica - scrive Casalini - posso solo chiedere scusa a tutti. Come ho scritto la stessa sera in forma privata al sindaco, si tratta di un errore che ho commesso e di cui mi assumo ogni responsabilità. Purtroppo lavorando succede di sbagliare, siamo esseri umani. Spero non possa essere messa in dubbio la mia buonafede vista l'ammirazione per il vostro territorio da dedicarci la prima puntata del mio programma. Cercando di raccontarlo nel modo migliore".

"Ad altra testimonianza della consapevolezza che ho riguardo l'importanza di Vicoforte - prosegue l'autore - posso aggiungere che in tutti gli articoli e interviste che sono usciti sul programma, da Grazia ad Artribune (nelle foto), oltre che sui miei social, ho sempre citato il santuario nella sua accezione corretta. In fase di montaggio la citazione su Vicoforte è mancata per mio errore di cui mi dispiaccio quanto gli abitanti di Vicoforte. E di cui chiedo, una volta ancora, scusa a tutti. Sperando di avere comunque reso - conclude Casalini - con il mio lavoro, un servizio alla comunità e al suo meraviglioso patrimonio la cui valorizzazione oggi è un esempio per tutta la nazione".