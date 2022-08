Il Concertone di Ferragosto a 1860 metri di quota: anche in bus da Torino a Limone

CUNEO CRONACA - Un evento unico che anno dopo anno, vetta dopo vetta, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica classica. Un viaggio a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, per vivere lo spettacolare concerto di Ferragosto dell'Orchestra Bruni. Lunedì 15 agosto sarà possibile raggiungere Limone anche da Torino, in autobus granturismo. La quota di 49 euro a persona comprende il viaggio, accompagnatore abilitato, biglietto seggiovia a/r, assicurazione medico bagaglio. La tariffa non comprende il pranzo ed extra di carattere personale.

Il bus scaricherà i clienti a Limone 1400. Il concerto è presso Capanna Niculin (1866 metri) raggiungibile con la seggiovia 4 posti. Dall’arrivo il percorso per accedere alla sede del concerto è di circa 700 metri su sterrato con lieve salita. Si consiglia quindi di indossare abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica con suola scolpita, cappellino da sole e crema solare. Percorso non accessibile per persone che hanno difficoltà motoria. Sono ammessi piccoli animali.

Sono presenti 2 baite per pranzo libero: Ristorante Capanna Niculin e Baita 2000. Luoghi di partenza a Torino: ore 07.00 corso Vercelli lato Mc Donalds, ore 07.20 corso San Martino angolo piazza XVIII Dicembre, lato Ristorante, ore 07.40 piazzale Caio Mario lato Caffè Royal. Rientro a Torino previsto per le ore 18.30 circa. Per informazioni e prenotazioni: Conitours - 0171.696206 info@cuneoalps.it