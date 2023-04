Per Bacco&Orfeo il concerto di Pasqua dedicato ad Antonio Vivaldi ad Alba e Bra

CUNEO CRONACA - Il concerto di Bacco&Orfeo della domenica di Pasqua è interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, il celebre compositore veneziano che ha saputo creare lavori di altissimo livello e allo stesso tempo di facile e gradevole ascolto, rappresentando un fenomeno trasversale, in grado di affascinare anche il pubblico non particolarmente avvezzo alla musica barocca. Fra i capolavori non mancherà la Sonata in re minore detta “La Follia”, che continua la tradizione di opere basate sulla Follia di Spagna, l'antico tema musicale di origine iberica. Dopo concerto con i vini delle Cantine Bosca di Canelli (Asti) accompagnati dalle colombe Maina.

Il Quartetto Vivaldiano ripercorre le vie del Barocco illustrandone le caratteristiche salienti, i diversi stili e scuole nell'epoca storica dell'Europa nel Seicento, rivedendone le esecuzioni dal punto di vista filologico con strumenti d'epoca e spiegando l'evoluzione degli stessi fino ai giorni nostri.

Il Quartetto Vivaldiano si è imposto come una delle migliori e consolidate formazioni del panorama musicale concertistico italiano suonando per le più importanti istituzioni musicali quali: Festival Internazionale di Amalfi, Accademia Filarmonica di Bologna, Estate Musicale Fiesolana, Maggio Musicale Fiorentino, GOG di Genova, Tempo d’Orchestra di Mantova, Società dei Concerti di Milano, Ente Orchestra di Padova e del Veneto, Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto di Vercelli, International Spring Festival di Londra, Festival di San Pietroburgo ecc. Si è inoltre esibito in sale e teatri prestigiosi quali: Teatro Grande di Brescia, Sala Mozart e Europauditorium M. Cagli di Bologna, Teatro Bibiena di Mantova, Sala Verdi di Milano, Auditorium Pollini di Padova, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Filarmonico di Verona, Concert Hall Bulgaria di Sofia, Auditorium S. Miguel di Granada, Royal Durst Theatre (USA), Guagdong Xinghai Symphony Hall (CINA). Ha registrato per radio nazionali e internazionali, incidendo CD per prestigiose case discografiche.

Domenica 9 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Quartetto Vivaldiano

Stefano Maffizzoni flauto

Riccardo Malfatto violino

Ludovico Armellini violoncello barocco

Lorella Ruffin clavicembalo

Antonio Vivaldi 1678-1741

Concerto in fa maggiore, RV 100

Allegro - Largo - Allegro

Concerto in re minore, RV 96

Allegro - Adagio - Allegro

Trio in sol minore, RV 103

Allegro Cantabile - Largo - Allegro non molto

Concerto in sol minore, RV 106

Allegro - Largo - Allegro

Sonata in re minore, RV 63 “La Follia”

Tema e Variazioni

Domenica 16 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Joan Espina violino

Anna Ferrer pianoforte

Musiche di Beethoven, Kreisler, de Falla, de Sarasate

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Silvano Minella violino

Flavia Brunetto pianoforte

Musiche di Mozart, Beethoven

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online sul sito www.albamusicfestival.com: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Informazioni

www.albamusicfestival.com

info@albamusicfestival.com

tel. +39.0173.362408