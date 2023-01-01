Il ciclone "Alessio" porta forti piogge e temporali anche in Granda e prima neve sulle Alpi

CUNEO CRONACA - Nel pomeriggio di martedì 23 settembre l’irruzione di aria fredda ha causato marcata instabilità atmosferica con temporali, fulminazioni e grandine di piccole dimensioni con accumuli significativi. In particolare, le zone pedemontane e gli sbocchi vallivi del Torinese sono stati interessati in serata da grandinate con accumuli localmente superiori a 10 cm. Nella notte brevi rovesci, ma con intensità rilevanti (21,2 mm a Candia (TO) in 10 minuti), hanno colpito il Canavese.

La quota neve ha subito un brusco calo raggiungendo i 2300 metri sui settori settentrionali e i 2200 metri sui settori occidentali, localmente intorno a 2000 metri su Alta Valle Orco. Dalla Val Chisone verso la Valle Po gli apporti sono stati modesti e la quota neve non è scesa sotto i 2400-2500 metri. I maggiori apporti di neve fresca sono state registrate sulle Alpi Graie di Confine e sul massiccio del Monterosa con cumulate nelle ultime 24 ore di 5-15 cm oltre i 2600 metri.

Le precipitazioni hanno avuto anche carattere temporalesco con il conseguente apporto di neve pallottolare. Pur non avendo stazioni automatiche in alta montagna si presume che sul massiccio del Monterosa oltre i 3500 metri, nell’ultima settimana, si sia accumulato quasi un metro di neve fresca.

Nel pomeriggio odierno sono previsti rovesci e temporali sparsi sulle zone di pianura, con la possibilità di locali grandinate di piccole dimensioni. Permane allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone di pianura, al confine con la Liguria e nelle valli del Torinese (per la provincia di Cuneo, sulla pianura e sulla collina cuneese e nelle valli Belbo e Bormida). Saranno possibili locali allagamenti, fulminazioni, cadute alberi ed isolati fenomeni di versante. Fino alla fine della settimana, le condizioni atmosferiche resteranno influenzate dalla presenza del ciclone “Alessio”, un’area di bassa pressione posizionata tra la Francia e il Nord Italia. Questo sistema depressionario continuerà a determinare un'alternanza tra fasi di tempo perturbato e momenti di variabilità.



Per la giornata di giovedì, dopo una mattinata parzialmente soleggiata, si attendono nuove precipitazioni e temporali, più probabili lungo la fascia pedemontana occidentale, in successivo spostamento verso l’alto Piemonte nella mattinata di venerdì. A partire da sabato, l’allontanamento del ciclone verso sud-est favorirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più stabili e soleggiati su gran parte della regione, tendenza che proseguirà anche nella giornata di domenica.

Si segnala inoltre un abbassamento della quota neve, che potrà scendere fino ai 1900-2000 metri, localmente anche intorno ai 1700 metri nell’area del Verbano nella mattinata di venerdì. Le temperature, già in calo nella giornata odierna, subiranno un’ulteriore marcata diminuzione domani mattina, per poi stabilizzarsi e mantenersi su valori stazionari fino a sabato. Nel dettaglio, le previsioni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte: Giovedì 25 settembre Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con velature in transito; nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Possibili foschie e locali nebbie nelle prime ore del mattino in pianura. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi sui settori montani e pedemontani dal pomeriggio, con fenomeni più intensi e diffusi sul settore occidentale alla sera.

Quota neve sui 1800-1900 metri tra Alpi Pennine e Graie, sui 2000 metri sui restanti settori alpini.

Zero termico: in ulteriore calo fino ai 2200 metri a nord e 2400 metri a sud. Venti: in montagna deboli prevalentemente meridionali, con locali rinforzi sull'Appennino al pomeriggio; in pianura deboli, variabili al mattino in rinforzo e rotazione da est, nord-est al pomeriggio. Venerdì 26 settembre Nuvolosità: cielo molto nuvoloso. Precipitazioni: diffuse sul settore settentrionale della regione, anche a carattere temporalesco, con picchi forti tra Verbano, Novarese, alto Vercellese e Biellese già nelle ore notturne; più sparse sui restanti settori. Dal pomeriggio tendenza all'attenuazione. Quota neve sui 1700-1800 metri. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2200-2300 m a nord e sui 2500-2600 metri a sud. Venti: moderati sudoccidentali in montagna, deboli localmente moderati dai quadranti orientali sui restanti settori. Sabato 27 settembre Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Precipitazioni: residui fenomeni sull'alto Piemonte al mattino, in successivo esaurimento. Zero termico: in marcato rialzo fino a 2700-2800 metri. Venti: deboli o localmente moderati, al mattino variabili in montagna e prevalentemente da nordest altrove, in successiva rotazione da nord

su tutti i settori.